Skuffende exit: - Jeg spillede på mit bundniveau

Han var så tæt på.

Men det var alligevel ikke nok for danske Holger Rune, der på trods af et flot comeback måtte se sig slået at en velspillende Cameron Norrie, der ligger nummer 11 i verden.

Ifølge 19-årige Rune har niveauet ikke været der hele ugen.

- Jeg spillede på mit bundniveau denne uge, og der er rigtig mange ting, jeg vil optimere i næste uge, fortæller Holger Rune til Ekstra Bladet.

- Det positive er, at mit bundniveau er løftet så meget, at jeg formår at spille mig i semifinalen i en ATP 250-turnering.

Og den unge danskers kvalitet på en tennisbane er da heller ikke til at tage fejl af.

For blot få uger siden tog han sin første senior-titel, da han vandt ATP 250-turneringen i München, hvor han blandt andet slog verdensranglistens nummer 3, Alexander Zverev, på vejen.

Og senest har tennislegenden John McEnroe sammenlignet Rune med sig selv.

- Det vil overraske mig, hvis han ikke er at finde i verdens top ti inden for de næste par år, sagde McEnroe blandt andet til Ekstra Bladet.

Holger Rune lavede et flot comeback efter første sæt i kampen mod Norrie, men det var alligevel ikke helt nok. Foto: Patrick Cannaux/Ritzau Scanpix

Næste uge skal Holger Rune så vise sig på den helt store scene, når Grand Slam-turneringen French Open starter.

Og på trods af den skuffende exit i semifinalen i Lyon, er der alligevel noget positivt at hente fra nederlaget ifølge Holger Rune.

- Jeg er glad for, at der bliver tid til ordentlig behandling og restitution af kroppen nu, så jeg er top-klar til French Open, lyder det fra ham.

Holger Rune havde mange problemer med bentøjet under kvartfinalen i Lyon, og han fik behandling og massage for at afhjælpe smerterne.

Han virkede dog ikke påvirket af smerterne i semifinalen, hvor han tabte 2-6, 7-5, 4-6.

Nu får han et par dages pause, før han skal møde canadiske Denis Shapovalov, der ligger nummer 15 i verden, i første runde af French Open.

