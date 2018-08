Skuffet Caroline: Hun var smartere end mig

NEW YORK (Ekstra Bladet): Caroline Wozniacki var selvsagt skuffet, men hun var på en måde også stilfærdig i sit forsøg på at analysere sin fejlfyldte præstation og nederlag til ukrainske Lesia Tsurenko på 4-6, 2-6.

Hun afviste dog, at hun skulle være mindre ramt af den slags nederlag, efter at hun i januar endelig fik sin grand slam i Australien.

- Jeg tror aldrig, man er afklaret med nederlag på den måde. Men jeg føler, at jeg nogenlunde ved, hvad jeg kan træne på og gøre bedre, sagde hun.

Og så ledte hun alligevel lidt efter en forklaring, som faldt i flere led. I forhold til hendes eget spil, modstanderens og banens beskaffenhed.

- Jeg syntes, det var svært at slå igennem banen. Jeg syntes ikke den gav noget. Hvis man slog et godt slag, så døde bolden lidt. Man blev ikke belønnet for et superslag, sagde hun om den tilsyneladende noget langsommere bane på nye Louis Armstrong Stadium.

- Jeg synes, jeg spillede udmærket I første sæt. Vi har mange, lange dueller. Men hun spillede meget smart i dag, fik mange bolde tilbage og fandt vinklerne. Når hun så fik muligheden, gik hun ind og afgjorde bolden, sagde hun og følte, at hun på en måde havde tabt på det, hun selv plejer at praktisere så godt.

Miksede tempoet

- Hun blev ved med at spille sit spil, og det gjorde hun godt. Hun bevægede sig godt. Miksede tempoet, og når hun kom ud i yderpositionerne, prøvede hun at lægge pres på ved at spille dybt og fladt. Ellers holdt hun bolden i gang og ventede på, at jeg skulle gøre noget dumt.

- Hun spiller smart, det vidste jeg, for hun har haft nogle gode sejre. Hun spillede smartere end mig, lød det anerkendende.

Lesla Tsurenko var smart og slog Wozniacki med hendes egne våben, lød det anerkendende. Foto: AP

- Jeg prøvede at finde en balance, men den var svær at finde i dag. Jeg synes ikke, det var så meget timingen på grundslagene men mere på servereturneringerne. Hun servede forholdsvis langsomt men med meget sidespin, og jeg kunne ikke finde den rytme, jeg gerne ville have og gå ind og trykke til dem.

Hun fik en lille pause efter første sæt til at tænke sig om.

- Jeg tænkte, at jeg skulle gå ind og tage bolden tidligt men også undgå at lave for mange fejl. Prøve at presse hende, når jeg fik mulighederne.

- Men jeg følte ikke, at de bolde jeg slog gav hende problemer på den måde, som de plejer at give mine modstandere. Det skal jeg også lige have tænkt over. Om det er mit spil eller banen, der er langsommere. Måske skal jeg spille lidt anderledes, sagde Caroline Wozniacki.

For andet år i træk måtte Wozniacki vinke farvel til US Open allerede i anden runde. Foto: AP

Hun var skuffet over, at hendes serv ikke havde været skarpere og hjulpet hende noget mere.

- Jeg lavede mange fejl, og mine førsteserver sad ikke som de skulle. Taktikken var, at jeg skulle ind og serve godt, tage boldene tidligt og få hende ud at røre sig. Prøve at spille aggressivt, som jeg plejer.

Den manglende kampform var formentlig også en faktor.

- Jeg kunne mærke det lidt hen i første sæt, hvor jeg normalt plejer jeg at være helt frisk. Men her kunne jeg godt mærke de lange dueller. Det var varmt og jeg blev presset.

- Det kan måske godt have noget med kampformen at gøre, men jeg kan ikke presse kroppen mere, end den kan holde til. Jeg ville gerne have spillet nogle flere kampe før US Open, men sådan skulle det ikke være.

Caroline Wozniackis næste turneringer ligger i Asien og forhåbentlig afsluttende med sæsonfinalen i Singapore, hvor hun er forsvarende mester.

