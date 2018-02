Skuffet efter marathon-gyser: Derfor gik det galt

- Det er mentalt meget udfordrende at spille mod en type som Kvitova, siger Caroline Wozniacki, som ærgrede sig over, at hun ikke fik lukket, da hun havde chancerne

Caroline Wozniacki kunne efter nederlaget til Petra Kvitova ærgre sig over, at hun ikke fik lukket kampen i andet sæt, da hun havde chancen.

- Det er klart, jeg er ærgerlig i dag. Jeg havde muligheder for at serve den hjem to gange i andet sæt, men jeg må lære af det og prøve at gøre det bedre næste gang, siger Caroline Wozniacki til TV 2 Sport efter nederlaget på 6-3, 6-7, 5-7 i semifinalen i Qatar.

- Første gang jeg kan serve den hjem, får jeg ikke mange førsteserver ind. Og så bliver det svært, fordi hun går ind og spiller aggressivt.

- Anden gang får jeg nogle førsteserver ind, men så spiller jeg nogle lidt for høje bolde eller giver hende lidt for gode muligheder for at lægge pres på mig, erkender danskeren, der overfor WTA Insider beskriver, hvor svært det er at møde en storsatsende spiller som netop tjekken.

- Hun har en meget svær stil at spille imod, både når hun er i zonen, og når hun ikke er det. For man kan aldrig få nogen rytme, og du ved, at hun på et tidspunkt begynder at slå de der (store) slag, og så skal du være klar. Det er mentalt meget udfordrende.

Hun føler dog stadig, at hun kan forlade Doha med noget i bagagen, siger hun til den danske tv-station.

- Jeg kan tage rigtigt meget med. Især i kampen i går spillede vi begge to på højt niveau. Det kan jeg helt sikkert tage med videre i sæsonen, siger Caroline Wozniacki om den velspillede kvartfinale mod Angelique Kerber.

Se også: Caroline tjekker ud efter gyser: Kunne ikke lukke kampen

Se også: LIVE: Carolines giga-gyser fik dramatisk afgørelse!