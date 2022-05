Skuffet over Holger: - Ked af hans attitude

Holger Runes doublemakker er både trist og skuffet over danskeren, der kort før kampstart måtte trække sig på grund af en hævet ankel - men der var ikke noget at gøre, forklarer danskerens lejr til Ekstra Bladet

Han havde set frem til at få sin Grand Slam-debut, men sådan skulle det ikke gå for portugisiske Fancisco Cabral, der skulle have spillet double med danske Holger Rune.

Og det er han svært skuffet over.

Både fordi han dermed ikke kommer i kamp under French Open, men også over Runes attitude. Det fortæller han til mediet Raquetc.

- Lige nu er jeg meget trist, for det er en drøm for mig at spille en Grand Slam-turnering. Jeg har været her siden lørdag – trænet, ventet, set kampe og oplevet en helt ny verden, for det er min første Grand Slam, som jeg virkelig har set frem til. Så at vente helt til 15 minutter før kampstart, før jeg fandt ud af, at jeg ikke skulle spille, har været hårdt, siger Fancisco Cabral.

Det var i tredje sæt af 19-årige Holger Runes singlekamp, at danskeren gled vred rundt på sin ankel og modtog behandling, inden han gennemførte kampen og spillede sig videre til tredje runde.

Artiklen fortsætter under billedet..

Sådan så det ud, da Holger Rune under sin kamp gled og og vred om på sin ankel. Foto: Privatfoto

I første omgang lød det fra den danske lejr, at han ville spille doublekampen, men kort tid efter kunne Runes mor og manager, Aneke Rune, fortælle til Ekstra Bladet, at lægerne havde bedt ham holde sig i ro for at kunne være klar til sin næste single-kamp lørdag.

- Han fortalte mig bare, at han havde forstuvet sin fod, og at han havde været ved lægen, som sagde, at han ikke skulle spille double. Jeg er ked af hans attitude, for han sagde det ikke engang til mit ansigt – han sendte bare en besked på Instagram. Det er ikke så fedt, men jeg kunne ikke have gjort noget anderledes, så jeg venter bare på min næste mulighed, lyder det fra Cabral.

- Ikke så meget at gøre

Holger Rune var foran 3-1 i tredje sæt, da han ved baglinjen snublede over en presenning, der bruges til at dække banen af i tilfælde af regnvejr.

Det gav et ordentligt vrid i højre ankel, og den danske teenager skulle derfor også behandles, inden han lukkede sættet og dermed kampen.

- Han lytter til lægerne, og heldigvis er det ikke en brutal hævelse. Men det betyder naturligvis noget for Holger at være helt klar til lørdag, skrev Aneke Rune i en sms til Ekstra Bladet torsdag.

Ekstra Bladet har fredag været i kontakt med Holger Rune-lejren, der forklarer, at det hele gik stærkt, da lægen på stedet ønskede at lave en scanning af danskerens fod kort før doublen var så til at skulle starte.

- Holger skriver til sin makker fra lægebriksen. Han kan ikke gøre så meget andet. Han skal direkte i behandling efter scanningen i en maskine, der trækker væske ud. Med al respekt for doublemakkeren så lever spillerne af deres krop. Og naturligvis har den prioritet over alt andet i ulykkessituationer, skriver Aneke Rune i en sms.

Hun forklarer samtidig, at Holger Rune kun kender Fancisco Cabral via Instagram, som er det eneste sted, de har kommunikeret.

- Det er den risiko en doublespiller løber ved at stille op med en singlespiller, og det ved de godt. Hans makker havde ikke været inde i turneringen uden Holgers singlerangering , og det er naturligvis også derfor han valgte at spørge Holger om double i sin tid, fordi han var afhængig af Holgers position for at kunne komme ind. Og det er helt fint. Men sker der uheld som i går under en singlekamp, jamen så er det risikoen de løber. Det er vilkårerne.

Holger Rune skal i aktion igen lørdag, når han i tredje runde møder franske Hugo Gaston.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fjerde afsnit af Blodbold er på banen. Her kan du høre om den helt centrale rolle, Michel Platini spillede, da Qatar fik VM.