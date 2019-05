Skuffet Roger Federer erkender: Det er slut nu

En skade i højre ben fik fredag Roger Federer til at trække sig fra kvartfinalen i ATP-turneringen i Rom mod grækeren Stefanos Tsitsipas.

Verdenstreeren vandt to tenniskampe torsdag, fordi grusturneringen havde været ramt af regn og udsatte kampe.

Federer slog først portugiseren Joao Sousa og senere kroaten Borna Coric, der undervejs ikke formåede at udnytte to matchbolde mod schweizeren.

De to kampe betød, at 37-årige Federer var på banen i næsten fire timer i løbet af torsdagen.

Fire gange har Federer været i finalen i Rom, men han har aldrig vundet turneringen. Og det bliver altså heller ikke i år.

- Jeg er skuffet over, at jeg ikke er i stand til at spille. Jeg er ikke 100 procent fysisk klar, og efter rådgivning fra mit team blev det besluttet, at jeg ikke skulle spille.

- Rom har altid været en af mine favoritbyer at besøge, og jeg håber at vende tilbage næste år, siger Federer.

Federer, som har vundet 20 grand slam-turneringer i karrieren, er i gang med at forberede sig til grand slam-turneringen French Open, som han ikke har deltaget i siden 2015.

French Open begynder 26. maj.

Blot fjerde gang i karrieren

ATP Touren oplyser, at det blot er fjerde gang i karrieren, at Federer trækker sig fra en kamp, inden den skulle spilles.

Og Federer har aldrig trukket sig fra en kamp, der var i gang. Den tidligere verdensetter har spillet 1465 kampe.

Tsitsipas, der er seedet som nummer otte, går nu direkte videre til semifinalen.

Her skal Tsitsipas møde spanieren Rafael Nadal. Andenseedede Nadal vandt fredag sin kvartfinale med 6-4, 6-0 over landsmanden Fernando Verdasco.

I den anden semifinale skal Novak Djokovic fra Serbien op mod argentineren Diego Schwartzman, der i kvartfinalen eliminerede Japans Kei Nishikori med sætcifrene 6-4, 6-2.

Djokovic havde det betydeligt sværere i sin kvartfinale mod Juan Martin del Potro.

Argentineren vandt første sæt 6-4 og havde i andet sæt to matchbolde. Men Djokovic overlevede og vandt sættet i tiebreak. Han afgjorde kampen på sin første matchbold i tredje sæt, der endte 6-4.

- Han gav mig en masse vanskeligheder. Så jeg er bare virkelig glad for at gå videre, siger Djokovic ifølge nyhedsbureauet AFP.

