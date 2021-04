Skuffet træner: Lang vej for Holger

Kulissen var af den slags, hvor store drømme kan finde næring.

Monte Carlo Country Club knejsede med sine etagelagte tennisbaner over det azurblå middelhav, og solen badede Bane 9 med sin projektør, da Holger Rune gik ind til den hidtil største kamp i sin unge karriere.

Et wildcard havde givet adgang til den store ATP-turnering, Monte Carlo Masters, og den ambitiøse teenager, der forrige uge trænede samme sted med verdens nummer et, Novak Djokovic, følte sig formentlig klar til at skabe den sensation, det ville være at nedlægge verdens nummer 27.

Men drømmen blev hurtigt til et mareridt, da norske Casper Ruud greb taktstokken fra start og gav den unge dansker en timelang lektion med cifrene 6-2, 6-1.

Den fem år ældre verdensstjerne tabte i sidste uge til en ligeledes 17-årig spanier i Marbella, og han var tydeligvis opsat på ikke at lade det ske igen mod Holger Rune.

Han spillede gennemsolidt og lagde et tungt pres uden at forcere unødigt, og i den anden ende af banen reagerede danskeren lige, som han kunne ønske det: Han lod sig kue, blev frustreret og krampagtig og glemte at spille sit eget, fine spil.

Norske Casper Ruud var kongen af Bane 9, da en ung dansk prins blev sat på plads. Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

I stedet tog han unødige chancer, valgte forkerte angrebsløsninger og begik en række uprovokerede fejl i grundspillet, som man sjældent ser fra hans side. Det var svært at få øje på en gameplan.

Præstationen kan selvsagt også skyldes påvirkningen af at stå med den store chance på den store scene, og hans træner Lars Christensen var tydeligvis lidt overrasket over sin elevs bundniveau.

- Vi er naturligvis skuffede over, at han ikke spiller en bedre kamp. Jeg ved, at han har niveauet til at spille med om sejren mod Ruud, men han mangler erfaring på dette niveau, vurderede han overfor Ekstra Bladet efter kampen.

Bedømt ud fra dagens indsats er der stadig temmelig lang vej til toppen for verdens aktuelle nummer 322, og Lars Christensen kalder da også på tålmodighed.

- Det er en lang proces at nå derhen, hvor Holger gerne vil være, så jeg tænker, at nederlaget i dag er en af de mange sten, vi vil støde på hen ad vejen. Holger har fået noget erfaring i dag, som forhåbentlig vil hjælpe ham fremadrettet.

Udover lærepengene kan Holger Rune tage en trøstepræmie på godt 90.000 kroner med sig fra første runde i den store turnering samt ti gode point til verdensranglisten.

Men den slags har det ambitiøse talent næppe skænket en tanke, da han forlod spillebyen Monte Carlo, hvor drømme fødes og smadres.

