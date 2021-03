Skulle forføre og lokke Djokovic i fælde

Den serbiske model Natalija Scekic blev tilbudt knap en halv million kroner for at forføre Novak Djokovic og filme ham - målet var at ødelægge hans karriere og ægteskab

Det er ikke småting, man skal indstille sig på, når man er en kendt idrætsmand i verdensklasse.

I tilfældet Novak Djokovic var han tæt på at blive ført bag lyset i en sag, der skulle have kostet ham hans gode navn og rygte.

Det fortæller den serbiske model Natalija Scekic til det serbiske magazin 'Svet & Scandals':

Hun blev i London kontaktet af en mand og spurgt, om hun for et stort beløb ville forføre Djokovic og filme det. Optagelsen ville manden benytte til at ødelægge det serbiske tennis-es.

- Det er rigtigt, at en mand kontaktede mig. Jeg kender ham fra byen, og jeg betragtede ham som en seriøs fyr.

- Jeg kender deres arbejde, og de er gode. Så da han satte mig stævne, troede jeg, at det var i forretnings øjemed. Men som samtalen skred frem, kunne jeg se, at det var noget, jeg ikke ville røre ved, siger Natalija Scekic i interviewet.

Der har tidligere været rygter fremme om kurrer på tråden for Novak Djokovic og hustruen Jelena. Angiveligt på grund af hans sidespring. Foto: Marko Djurica/Reuters/Ritzau Scanpix

Som stolt serber påpeger hun, at hun aldrig kunne finde på at snyde Novak Djokovic, der er et ikon i hjemlandet.

- Jeg troede, at det var skjult kamera, da han sagde, at jeg skulle forføre Novak og filme det - og at jeg ikke skulle bekymre mig om det sidste, da der var sørget for den del.

- Han sagde, at jeg ville få 60.000 euro (446.000 kroner) for det og en rejse, hvorhen jeg ville. Jeg grinede og forventede, at han sagde, at det var en joke, men han var helt alvorlig.

- Jeg følte mig meget fornærmet og ydmyget. De havde virkelig lagt en storslået plan. Jeg skulle tage Novak til et intimt sted og filme det, forklarer Natalija Scekic, der både overvejede at slå manden og smide et glas vand i hovedet på ham.

Novak Djokovic blev for nyligt historisk, da han slog Roger Federers rekord som den tennisspiller, der har været nummer et i verden i flest uger. Den 33-årige serber har lige rundet 313 af slagsen.