Skyder Wozniacki ned: 'Et glorificeret gavekort

Torsdag kom det frem, at man i fremtiden vil kunne investere sine penge i kryptovaluta af navnet Caroline Wozniacki.

Den danske tennisdarling er således den første kvindelige atlet på verdensplan, som har fået denne - for mange endnu - mystiske valuta opkaldt efter dig.

Kryptovaluta skal ses som et digitalt alternativ til den almindelige valuta, og man vil som investor i Miss Sunshines tilfælde kunne bruge valutaen til at købe merchandise og interaktioner med verdensstjernen.

- Så vidt jeg kan se, er det er glorificeret gavekort, lyder det fra Lasse Birk Olesen, som er medstifter af virksomheden Coinify, til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, at man gør det på den her måde for at kunne følge med på den hype, der er inden for kryptovaluta. Hvis de bare havde solgt et almindeligt gavekort, havde det nok ikke trukket overskrifter over hele verden. For mig at se er det først og fremmest en marketing-gimmick, forsætter han.

Tvivlsomt perspektiv

Det er ikke blot Wozniacki, som er hoppet med på tendensen. Andre kendisser som den tidligere fodboldstjerne Michael Owen, bokseren Manny Pacquiao og sangeren Jason Derulo har ligeledes indgået et samarbejde med Global Crypto Offering Exchange, som er firmaet bag den opsigtsvækkende kendisvaluta.

- Man kan jo regne ud, at hvis tusind forskellige kendte hver skal have deres egen coin, vil hver coin nok ikke blive brugt til særlig meget andet end lige præcis deres eget merchandise. Det bliver nok ikke en verdensvaluta, fortæller Lasse Birk Olesen, inden han kommer med sit bud på, hvorfor lige netop Caroline Wozniacki har valgt at indgå samarbejdet:

- Det kan jo være, at firmaet har betalt hende penge for at gøre det. Det kan også bare være, at de har sagt, at hun kan få en masse omtale og få solgt mere merchandise end almindeligt.

Artiklen fortsætter under billedet..



Ekspert i kryptovaluta ser ikke det store fremtidsperspektiv i Wozniackis seneste tiltag. Foto: Edgar Su / Ritzau Scanpix

Eksperten fremhæver, at man foruden at kunne købe merchandise og interaktioner vil kunne sælge kryptovalutaen til andre, som måtte være interesserede i den. Generelt har han dog ikke den helt store fidus til det nye initiativ.

- Jeg tvivler på, hvor meget aktivitet der vil være på det, hvis det viser sig at være rigtigt, at det bare er et glorificeret gavekort.

Selvom Lasse Birk Olesen ikke ser det store perspektiv i lige netop denne afart af kryptovaluta, har han gjort sig nogle tanker om, hvordan man med fordel vil kunne kombinere kryptovaluta og elitesport.

- Hvis man eksempelvis er en up-and-coming-sportsstjerne, der har brug for at blive sponsoreret, indtil man bliver professionel. Da vil man kunne sælge en coin for at finansiere sin træning og så udbetale en del af sin fremtidige professionelle løn til dem, der købte coins. Det ville blive en slags aktie i individuelle sportsstjerner, afslutter Lasse Birk Olesen.

