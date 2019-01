Skyerne truede før mester-mødet i Melbourne

- De er begge to store krigere og spillere, og jeg er sikker på, at de vil give hinanden en fantastisk kamp, siger det australske es-tog, Ashleigh Barty, der venter på vinderen

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Det trak op til et tordenbrag af en tenniskamp, før Caroline Wozniackis møde med sin ikke ret gode veninde, Maria Sharapova i tredje runde af Australian Open fredag morgen dansk tid.

Men også udenfor Rod Laver Arena med plads til 15.000 tilskuere, truede tunge skyer.

Bygerne fejede i timerne op til kampen hen over Melbourne, der – som de lokale siger det – kan have fire årstider på en dag. Det betyder, at spillet på de ydre baner blev suspenderet, mens der blev rullet tag hen over de tre store baner.

Dermed også på den største, Rod Laver Arena, hvor danskeren og russeren netop nu udkæmper deres slag.

Spillet bliver en anelse langsommere, når taget er rullet på, men vejrudsigten indikerer, at det rulles fra igen, så Sharapova og Wozniacki kommer til at spille under åben himmel med temperaturer midt i tyverne.

Begge har en del fans i international tennis, så det er lidt svært at forudsige, hvor majoriteten vil placere deres opbakning.

Til gengæld er danskeren svag favorit, mener det fleste af de tenniskyndige kolleger i det internationale presserum, som Ekstra Bladet har talt med.

For selv om begge spillere har vist forrygende form i de første to runder, så har danskeren langt flere topkampe på bagen fra sidste sæson, og hun er i dag en spiller af en anden kaliber, end hende, russeren har mødt før. Deres sidste møde ligger tilbage i 2015.

Carolines boks jubler efter sejren over svenske Johanna Larsson. Forhåbentlig får de igen noget at fejre om nogle timer. Foto: Roger Parker

Caroline Wozniacki er i øvrigt langt fra eneste dansker i og omkring anlægget i Melbourne lige nu.

Frederik Løchte Nielsen er allerede i gang i herredouble, og nu er de to talentfulde juniorer, Clara Tauson og Holger Rune, også ankommet efter juniorturneringen i Traralgon. Hun med sin far, Søren, han med sin mor, Aneke.

Desuden er trænerne Lars Christensen og Kenneth Carlsen landet for at støtte dem, men på grund af træning vil junior-lejren ikke være til stede på stadion.

I Carolines boks er den tidligere landsholdsmålmand i fodbold, Thomas Sørensen, som vanligt gæst, oftest med sin familie.

Ashleigh Barty har flere store våben. Serven er bestemt ikke det mindste. Nu venter hun på at finde sin modstander i fjerde runde. Foto: Ritzau Scanpix

Vinderen skal ud i et ’Barty Party’, som de nationalt ynder at kalde det, når australske Ashleigh Barty spiller.

Tidligere på dagen slog hun græske Maria Sakkari med 7-5, 6-1 og lavede hele 13 serveesser undervejs.

Kampen i fjerde runde spilles søndag, og bliver det med dansk deltagelse, skal Caroline nok regne med mere ’aussie, aussie, aussie’ fra tilskuerpladserne end ’wozzie, wozzie, wozzie’.

- De er begge to store krigere og spillere, og jeg er sikker på, at de vil give hinanden en fantastisk kamp, sagde Barty efter sin sejr.

- Caroline spiller fantastisk tennis. Hun er forsvarende mester og elsker forholdene her, hvor hun igen er godt i gang, lød det med respekt for danskeren.

Som dog lige skal forbi en vis russer først.

Ti møder mellem Wozniacki og Sharapova 2015, Madrid, kvartfinale, grus: Sharapova, 6-1 3-6 6-3 2014, Sæsonfinalen, første runde, hardcourt: Wozniacki, 7-6(4) 6-7(5) 6-2 2014, Us Open, 4. runde, hardcourt: Wozniacki, 6-4 2-6 6-2 2013, Indian Wells, finale, hardcourt: Sharapova, 6-2 6-2 2012, Miami, semifinale, hardcourt: Sharapova, 4-6 6-2 6-4 2011, Rom, semifinale, grus: Sharapova, 7-5 6-3 2011, Indian Wells, semifinale: Wozniacki, 6-1 6-2 2010, Us Open, 4. runde: Wozniacki, 6-3 6-4 2008, Rom, 4. runde: Sharapova, 6-4 7-6(3) 2008, Doha, kvartfinale, hardcourt: Sharapova, 6-0 6-1

