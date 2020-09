Slår Serena Williams ud og er i finalen

Victoria Azarenka er i US Open-finalen i tennis efter sejr i tre sæt over Serena Williams. I finalen lørdag skal Azarenka op mod Naomi Osaka fra Japan

Japans Naomi Osaka og Hvideruslands Victoria Azarenka er klar til finalen i US Open i tennis efter to vidt forskellige semifinaler.

Mens Osaka som forventet besejrede amerikanske Jennifer Brady forholdsvis nemt i tre sæt med cifrene 7-6, 3-6 og 6-3, så overraskede den useedede Azarenka ved at vinde sin kamp mod Serena Williams fra USA.

Den tredjeseedede Williams, der jagter sin 24. grand slam-titel, vandt første sæt overbevisende med 6-1 efter godt en halv times spil.

Men Azarenka løftede sit spil i de to efterfølgende sæt, som hun vandt 6-3, 6-3. Det afgørende point sikrede hun sig med et servees.

Det var Azarenkas første semifinale i en grand slam-turnering i syv år. Hun har to grand slam-titler bag sig. Begge i Australian Open.

Victoria Azarenka er finale-klar. Foto: Danielle Parhizkaran/Ritzau Scanpix

Jennifer Brady har aldrig vundet en grand slam, men hun gik ind til kampen mod Naomi Osaka uden at have tabt et eneste sæt under turneringen i New York.

Men Osakas slagkraft var dog nok til at sende hende videre på amerikanerens bekostning i et velspillet opgør.

Fjerdeseedede Naomi Osaka sendte i løbet af kampen 35 rene vinderslag over nettet.

Japaneren var også i finalen i US Open for to år siden. Her vandt hun sin første grand slam-titel efter et højdramatisk opgør mod Serena Williams.

Osakas sejr betyder samtidig farvel til Jennifer Brady, der har overgået alle forventninger ved at nå til semifinalen.

Amerikaneren, der på forhånd var seedet som nummer 28, er således aldrig tidligere nået længere end til fjerde runde ved en grand slam.

Se højdepunkter fra Naomi Osakas sejr her:



