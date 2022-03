Slår verdensetter ud

Når verdensranglisten bliver opdateret næste gang, vil Daniil Medvedev ikke længere være på førstepladsen.

Den russiske tennisspiller tabte mandag til Gaël Monfils ved den store amerikanske turnering Indian Wells.

Franskmanden vandt 4-6, 6-3, 6-1 og pegede ud mod sin ukrainske kone, Elina Svitolina, da han havde sat russeren til vægs.

Resultatet betyder altså, at Daniil Medvedev må afgive sin førsteplads på verdensranglisten til Novak Djokovic, der dermed er tilbage på toppen efter tre uger på andenpladsen.

Gaël Monfils brugte to timer og seks minutter på at nedlægge Daniil Medvedev.

- Jeg har fået en stærk start på året. Jeg følte mig stærk i den her kamp, og jeg flyttede mig godt rundt på banen.

- Jeg er en svær modstander for alle. Det er længe siden, jeg har slået en verdensetter, så jeg er ret glad, siger Monfils ifølge AFP.

Daniil Medvedev så ud til at være i kontrol, efter at han uden de helt store problemer vandt første sæt.

Men Monfils ville det altså anderledes og brød Medvedevs serv til en føring på 3-1. Føringen blev dog udlignet til 3-3, men Monfils tog sættet ganske overbevisende derefter.

I tredje sæt blev Medvedev frustreret, og Monfils udnyttede det til at komme foran med 4-0. Derefter kom Medvedev også på tavlen, men Monfils brød endnu engang russerens serv.

Ved stillingen 5-1 spillede de to et langt parti, hvor Monfils havde hele fire matchbolde, inden han i femte forsøg lykkedes med at hive sejren i land.