Slår verdensstjerne: Utrolige Holger i kvartfinalen af French Open

Holger Rune overrasker alt og alle og spiller sig i kvartfinalen af French Open efter en sejr i fire sæt over verdens nummer fire, Stefanos Tsitsipas

Det er næsten ikke til at fatte. Men den er god nok.

Eventyret i Paris fortsætter for den danske tennisspiller Holger Rune, der mandag spillede sig videre til kvartfinalen i French Open efter en sejr i fire sæt over verdensranglistens nummer fire, Stefanos Tsitsipas.

Det er første gang nogensinde, at Danmark har en mandlig tennisspiller i kvartfinalen af grand slam-turneringen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Dylan Martinez/Reuters

Den utrolige sejr på Court Philippe-Chatrier kom i hus med cifrene 7-5, 3-6, 6-3, 6-4.

Nu venter Norges helt egen grusspecialist Casper Ruud i kvartfinalen, der spilles onsdag. Han er nummer otte i verden.

Iskold

I første sæt startede det ellers en smule vaklende for Holger Rune, der kunne se en storspillende og aggressiv Stefanos Tsitsipas bryde danskerens serv og bringe sig foran 3-1.

Men det så ikke ud til at skræmme den 19-årige dansker det mindste, der med det samme brød tilbage og stille og roligt også havde selvtilliden til at træde længere frem i banen og forsøge at diktere spillet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Efterfølgende fulgte de to træningsmakkere hinanden, inden Rune ved stillingen 5-5 endelig fandt det slag frem, som har været så strålende gennem hele turneringen - stopbolden.

Omvendt virkede hans græske modstander pludselig frustreret, og til sidst kunne danskeren med et vildt passerslag fra den velkendte hammer af en forhånd afgøre sættet 7-5.

Koncentrationssvigt

I andet sæt havde begge spillere godt fat i deres egne servepartier, men pludselig svigtede danskerens koncentration en smule.

Et par stopbolde på forkerte tidspunkter banede vejen for Tsitsipas, der stort set ikke lavede en fejl i andet sæt.

I stedet straffede han prompte Rune og spillede sig på 5-3, inden han stensikkert kunne serve sættet hjem.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Yves Herman/Ritzau Scanpix

Mere skal der bare ikke til på højeste niveau, og så var det hele lige igen.

I tredje sæt var det dog pludselig Tsitsipas, der begyndte at ryste på hånden. Ved stillingen 3-2 til danskeren sneg to dobbeltfejl sig ind hos verdens nummer fire, og så kunne Rune ud af det blå bryde den 23-årige græker.

Derefter var der ikke meget slinger i valsen hos Danmarks bedste mandlige tennisspiller, der med tålmodigt opbyggende spil kunne spille sig foran 2-1 i sæt.

Nervepirrende afslutning

Med ét sæt fra en historisk præstation var sejren pludselig inde for rækkevidde, og den kom kun endnu tættere på, efter Rune på imponerende vis ufortrødent fortsatte med vilde baghænder ned ad linjen, drilske stopbolde og solide server.

Danskeren formåede endda at breake grækeren hele to gange og foran 5-2 var han pludselig kun ét parti fra sensationen.

Men tennis er i høj grad også en mental sport, og pludselig gik der gummiarm i den hos teenageren.

Ved 5-4 var han endda nede med flere breakbolde, men han nægtede at lade sig kue og efter et intenst og nervepirrende parti kunne Holger Rune finde det store smil frem.

Den er god nok. Holger Rune er i kvartfinalen ved French Open.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS HER OM HOLGER RUNES VANVITTIGE INDTJENING.