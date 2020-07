- Slettede alt for at stoppe mig selv

33-årige Maria Sharapova taler om karrierens sværeste overblik, hvor hun måtte slette alle sociale medier for ikke at gå amok

Tilbage i februar stoppede tennisstjernen Maria Sharapova sin imponerende karriere.

I tv-dokumentaren El Punto taler hun nu ud om karrierens sværeste øjeblik, da hun i januar 2016 fik en doping-dom på 15 måneder for brug af Meldonium.

- Efter pressemødet slettede jeg alle mine sociale medier fra min telefon for at beskytte mig fra at blive dømt og for ikke at gå amok, siger Sharapova.

- Jeg troede, at jeg aldrig ville bekymre mig om, hvad andre mennesker tænkte om mig, men efter den episode tænkte jeg, at det var vigtigt for mig.

Sharapova kunne mærke en hel verden rette sig mod hende - og også det internationale tennisforbund anklagede hende for ikke at sige sandheden.

- ITF insisterede på, at jeg skjulte mit brug af Meldonium, og det har intet med sandheden at gøre. Det var grusomt og smertefuldt.

- Jeg bad ikke om at få lov til at spille tennis, men jeg ville bare behandles med respekt. Jeg er altid klar til at kæmpe for min ret, siger Sharapova.

Maria Sharapova var oppe som nummer et i verden første gang i 2005 og vandt alle fire grandslams - French Open endda to gange - senest i 2014.

Efter den nedsatte doping-karantæne vendte hun tilbage i april 2017, men hun fik en kølig velkomst af blandt andre Caroline Wozniacki, mens canadiske Eugenie Bouchard gik endnu videre.

- Hun er en snyder. Hun burde udelukkes for livstid, det er unfair for alle andre spillere, der gør det rette og er rene, sagde Bouchard.

Allerede samme år vandt Sharapova en WTA-turnering i Kina og var året efter tilbage i top-25 i verden, men så kom flere skader, og kort før sit karrierestop var hun helt nede som 369 på listen - hendes laveste placering siden 2002, og så stoppede hun karrieren i en alder af 33 år.

