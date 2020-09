Slettede topløst billede

Russiske Sofya Zhuk kom i modvind efter sit Instagram-opslag, da hun delte et topløst billede. Få timer efter slettede den unge tennisspiller fotoet fra det sociale medie

'Du burde træne og ikke dele nøgenbilleder.' 'Det er for meget. Det klæder dig ikke.' 'Du spiller dårlig tennis, og nu poserer du også dårligt.'

Det er blot nogle af de kommentarer, den 20-årige tennisspiller Sofya Zhuk fik, da hun delte et vovet billede, hvor hun poserede kun iført denim-shorts og bar overkrop og en hånd, der dækkede hendes bryst.

Instagram-opslaget med den frittænkende billedtekst 'Why not?' splittede vandende hos Zhuks følgere, og det fik hun altså at vide i kommentarsporet.

De mange kommentarer har tilsyneladende været for meget for den unge russer, der slettede billedet fra sin Instagram-profil efter blot nogle få timer. Det fortæller rt.com.

Sofya Zhuk, der i 2015 vandt Wimbledon for juniorer, var i marts nødt til at sætte tenniskarrieren på pause grundet corona-pandemien.

Hun fandt hurtigt en alternativ levevej, da hun skrev under på en kontrakt med modelbureauet Elite Model Mangement Miami, hvor hun nu er model på deltid.

Sofya Zhuk har ikke nydt den samme succes på seniorniveau, som hun har på junior, hvor hun var en af de bedste i verden.

Det er endnu ikke lykkedes hende at nå videre fra første runde i nogle af de tennis-sportens store Grand Slam-turneringer.

Hun er placeret som nummer 435 på verdensranglisten af WTA, som er kvindernes tennisforbund.

