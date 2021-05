Sletter kontroversielt tweet efter kritik

Tennisstjernen Naomi Osakas boykot af pressemøder bliver ved med at skabe kontroverser ved French Open.

Nu har grand slam-turneringen slettet et opslag på det sociale medie Twitter, hvor andre stjerner roses for at stille op til pressemøder i modsætning til japaneren.

- De forstod opgaven, står der i Twitter-opslaget, som viser spillerne Rafael Nadal, Kei Nishikori, Aryna Sabalenka og Coco Gauff smile, mens de deltager i interview.

Tweetet, som blev afsluttet med en emoji af en såkaldt 'okay-hånd', hvor tommelfinger og pegefinger mødes, er natten til mandag ikke længere tilgængeligt.

Det nåede dog at blive delt vidt og bredt, inden det blev fjernet. Mange kritiserede det, men flere var også støttende.

23-årige Osaka havde i dagene op til turneringen varslet medieboykottet, da hun mener, at obligatoriske pressemøder efter kampe lægger et urimeligt pres på sportsfolks mentale helbred.

Hun gjorde alvor af sine ord, da hun søndag vandt sin kamp i første runde mod Patricia Maria Tig fra Rumænien med 6-4, 7-6.

Japaneren har i første omgang fået en bøde på 15.000 dollar (92.000 kroner) for at udeblive fra den obligatoriske pressekonference.

Skulle det gentage sig senere i turneringen, så truer French Open med udelukkelse.

Det har senere fået Osaka til at reagere på Twitter.

- Vrede er mangel på forståelse. Forandring gør folk utrygge, skriver hun.