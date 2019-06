Slukker australsk tørke - ung stjerne ny verdensetter

Ashleigh Barty er flyvende for tiden.

I starten af måneden vandt den australske tennisspiller sin første grand slam-turnering, da hun sejrede i French Open.

Mandag kan hun se frem til at erobre førstepladsen på verdensranglisten for første gang i karrieren, efter at hun søndag vandt WTA-turneringen Birmingham Classic med en finalesejr over Julia Görges.

Tyskeren blev besejret med cifrene 6-3, 7-5.

23-årige Barty, der har ligget nummer to på verdensranglisten siden French Open-sejren, skubber Naomi Osaka ned fra kvindernes tennistrone. Japaneren har ligget nummer et siden midten af januar.

