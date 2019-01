Slukøret Caroline tager hatten af for Sharapova

Caroline Wozniacki anerkendte Maria Sharapova for styrke på serven og i de lange dueller men følte også, at sejren kunne være gået begge veje

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Caroline Wozniackis pressemøde var velbesøgt. Det var trods alt den forsvarende mester, der var sendt ud – af et andet meget stort navn.

Maria Sharapova vandt en omskiftelig gyser med 6-4, 4-6, 6-3 fredag morgen dansk tid.

Danskeren håndterede fremmødet professionelt - men lavmælt – med enkelte (for en tabende spiller) velkendte greb i klichéskuffen.

- Jeg gjorde mit bedste derude og kæmpede til det sidste men trak det korte strå. Sådan er sport nogle gange, sagde hun med et skuldertræk.

Og selvfølgelig var hun skuffet over de formøblede føringer undervejs. Ikke mindst i det første sæt, der med gevinst kunne have givet et andet slutresultat.

- Jeg får en god start og fører 4-1 med et servegennembrud, men så taber jeg det. Hun begynder at spille meget aggressivt, og jeg får ikke rigtigt rytme som i de først to kampe. Jeg mister den i en periode fra midt i første sæt.

'Andre spiller hurtigere'

- Som andet sæt skrider frem, begynder jeg at spille bedre og bedre. I det tredje synes jeg, det er meget tæt indtil det sidste, så det er marginaler, der afgør udfaldet, forklarede hun den danske presse.

Udefra så det ud til, at hun under det voldsomme tryk havde svært ved at finde dybden i sine slag helt fra begyndelsen. Men hun var ikke stresset, sagde hun.

- Der er andre spillere, der spiller hurtigere, så det var ikke stresset på den måde. Jeg skulle lige vænne mig til lyd og opspring. Det tog lidt tid at komme ind i det. Nogle gange var det svært at høre, om hun ramte den rent eller ej. Det gør en stor forskel.

Maria Sharapova i triumf. Foto: Aly Song/Reuters/Ritzau Scanpix

Overraskende nok trak russeren sig sejrrigt ud af 17 af de dueller, der gik over ni slag. Der plejer at stå Wozniacki med versaler på den statistik.

- Ja, der er mange af de lange dueller, hvor hun faktisk når ud til ret meget og får en god vinkel på til sidst.

Gigten spillede ikke ind

- Hun servede også bedre, end hun har gjort i lang tid, synes jeg. Hun fik mange andenserver ind tæt på linjerne. Den kan nogle gange være et problem. Den plejer at være mere shaky og knap så præcis, analyserede hun.

- Vi spillede begge bedre i tredje sæt. Det er et par bolde her og der, der gør udslaget.

- Har din gigtsygdom på nogen måde spillet med her i Australien?

- Der er ikke så meget at sige. Jeg tabte ikke i dag på grund af den, sagde Caroline Wozniacki, der i tabende stund ikke ville udtale sig om sin turneringsaktivitet den kommende tid.

Hun afviste at have taget stilling til, om hun i marts spiller i Miami, hvor hun sidste år var meget vred på arrangørerne over deres håndtering af trusler mod hendes familie, ligesom hun endnu ikke har besluttet, og hun i starten af februar stiller op for det danske Fed Cup-hold.

