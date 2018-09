Smadrer søsteren: - Min bedste kamp

Den amerikanske tennislegende Serena Williams meldte natten til lørdag dansk tid for alvor sin ankomst tilbage til tennistoppen.

Hun tog således en helt forrygende sejr, da hun for 30. gang i karrieren var i kamp mod storesøster Venus Williams.

I de amerikanske Williams-søstres møde i tredje runde ved grand slam-turneringen US Open endte det med en sejr i to stensikre sæt til 36-årige Serena. 6-1, 6-2 lød sejrscifrene.

Ifølge Serena Williams selv var det da også den bedste kamp, hun har spillet, siden hun i marts vendte tilbage til tennisbanen, efter at have født sin datter Olympia i september.

- Jeg spillede meget bedre i aften, end jeg har gjort, siden jeg startede rejsen tilbage til tenniseliten, sagde den 36-årige amerikaner efter kampen.

Det var 30. gang, at de to søstre mødte hinanden i en professionel turnering. Ifølge Venus Williams har hendes lillesøster aldrig før spillet så godt mod hende, men det er Serena Williams ikke så sikker på.

- Det var med afstand den bedste kamp, jeg har spillet mod hende i lang tid, men jeg ved ikke, om det var den bedste nogensinde, sagde Serena Williams, der nu har vundet 18 ud af de 30 opgør med søsteren.

Serena Williams, der ikke har haft nogen særlig imponerende optakt til US Open, så anderledes skarp ud i opgøret på Arthur Ashe Stadium.

Hun spillede aggressivt og slog adskillige kraftfulde vinderslag, som man kender det fra hendes mange år på toppen af tennistronen.

Venus i problemer. Foto: AP

Allerede fra kampens start dominerede hun sin 38-årige storesøster.

Serena tog sikkert første parti og sikrede sig også to breakbolde i det efterfølgende parti, hvor Venus servede for første gang. Det blev ikke til et break for Serena, men det var tydeligt, at hun havde overtaget.

To partier senere lykkedes det da også for hende at bryde til 3-1.

Tidligt i opgøret vrikkede Serena en smule om på sin højre fod. Hun modtog behandling, men virkede efterfølgende ikke til at være generet af episoden.

I hvert fald cruisede hun stensikkert mod en 6-1-sejr i første sæt.

Det legendariske søsterpar har stået over for hinanden på tennisbanen i mere end 20 år. Første gang, de to mødtes, var ved finalen i Australian Open i 1998. Dengang løb Venus med sejren.

Serena Williams indledte i begyndelsen af 2018 et comeback til tennis efter cirka et år væk fra sporten på grund af graviditet og fødsel.

Hun har haft svært ved at finde tilbage til tidligere tiders storspil. I nattens opgør i New York lignede hun dog ofte sit gamle jeg.

I andet sæt fortsætte Serena, hvor hun slap i første. Hun bragte sig foran 5-1, inden Venus fik servet sig til en 2-5-reducering.

Efterfølgende lukkede Serena kampen i sit eget serveparti. Hun endte kampen med ti serveesser og 33 vinderslag.

Serena Williams er nu klar til fjerde runde, hvor estiske Kaia Kanepi venter.

