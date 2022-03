Den spanske tennisstjerne Rafael Nadal tabte natten til mandag dansk tid sin første kamp i 2022. I finalen i Indian Wells måtte han se sig slået i to sæt af amerikaneren Taylor Fritz.

Men efter lutter triumfer i år frem til slutkampen i Indian Wells var nederlaget på 3-6, 6-7 ikke det eneste, som gjorde ondt på Nadal.

Efter kampen fortalte han, at han døjede med smerter i brystet gennem hele kampen.

- Jeg havde smerter. Jeg har problemer med vejrtrækningen. Jeg ved ikke, om det er noget med ribbenene. Men når jeg trækker vejret og bevæger mig, føles det som en nål indeni her, forklarede Nadal ifølge AFP, mens han pegede på brystet.

- Jeg blev lidt svimmel, fordi det var smertefuldt. Det var en smerte, som hæmmede mig meget. Det var ikke kun på grund af smerten. Jeg var meget utilpas, fordi det generede min vejrtrækning.

Problemerne opstod angiveligt i slutningen af semifinalekampen mod landsmanden Carlos Alcaraz. I finalen måtte Nadal to gange modtage behandling undervejs.

Det er blevet til 20 sejre i træk fra sæsonstarten med triumfer i Australian Open og Acapulco til følge. Nu frygter han dog, at grussæsonen, hvor han normalt har sin storhedstid på året, kan blive ødelagt af skaden i brystet.

- Jeg må prøve at få løst problemet hurtigst muligt og få startet på gruset, lød det fra den 35-årige spanier.

- Det, som bekymrer mig nu, er, hvad problemet reelt er, hvad jeg skal gøre for at komme over det, og hvor lang tid det kommer til at tage.

Da Nadal vandt Australian Open tidligere på året, blev han den første herrespiller i historien, der har nået 21 grand slam-triumfer. Roger Federer og Novak Djokovic har hver 20 titler.

Hele 13 af de titler er hentet på gruset i French Open. Den første kom i 2005.

