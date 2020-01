Smil gennem tårer: Det perfekte øjeblik

MELBOURNE (Ekstra Bladet): - Hvis jeg havde kunne sige til mig selv som lille pige, at det hele ville slutte på denne måde, så ville jeg være meget, meget glad.

Sagde kvinden, der som lille pige formulerede drømmen om at blive verdens nummer et og vinde en grand slam.

Tennispensionisten Caroline Wozniacki snøftede sig gennem sin pressekonference, men der var rigtigt mange smil gennem tårerne.

Det var i den grad til at mærke, at glæden og stoltheden så langt overgik tristheden over at have tabt sin sidste kamp og dermed lukket karrieren ned.

- Jeg er stolt af mig selv. Af den måde jeg har repræsenteret mig selv på, repræsenteret Danmark på, repræsenteret sporten på. Jeg kan se mig selv i spejlet og være stolt, sagde hun og nikkede.

Foto: Kim Hong-ji

Hun kaldte afskedsscenen på Melbourne Arena for ’det perfekte øjeblik’.

Hyldesten, familien og de stående ovationer, da hun til sidst gik banen rundt med Dannebrog hævet over hovedet til tonerne af ’Sweet Caroline’.

- Jeg byttede et håndklæde til et Dannebrog, forklarede hun med et smil.

- Det var meget specielt at gå rundt med det, for jeg har spillet for Danmark hele mit liv og altid haft flaget ud for mit navn.

Foto: Kim Hong-ji/Ritzau Scanpix

- Det er meget specielt, for det er et dejligt land, og det var en fantastisk måde at slutte af på. Også når jeg havde min familie og nærmeste venner hos mig, mens andre kiggede med på tv. Jeg kunne ikke ønske mig det bedre.

Wozniacki rørt til tårer: Selvfølgelig skulle jeg slutte med en 3-sæts-kamp. Video: Discovery Networks Danmark

Det var selvsagt lidt svært at redegøre for følelserne.

- Tennis har været en fantastisk del af mit liv. Jeg har mødt så mange fantastiske mennesker og oplevet så meget på og udenfor banen, som har gjort mig til den person, jeg er i dag.

- Det handler både om de gode tider og de hårde tider. Jeg har lært rigtigt meget om mig selv om min familie og mine nærmeste venner. Så jeg kan kun sidde tilbage på det med et kæmpe smil, sagde hun og dokumenterede.

Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

Hendes mobil nærmest dampede af indkomne beskeder, og hun havde endnu ikke nået at tjekke ret mange af dem.

- Men det betyder rigtigt meget, at jeg har gjort et godt indtryk på dem, jeg har været på turen med. Det er vigtigere at være en fantastisk person end en fantastisk tennisspiller. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne inde på banen, og alt for at få andre til føle sig velkomne udenfor.

- Sporten har givet mig så meget, men den definerer mig ikke som person. Jeg har stadig så meget at give udenfor banen.

Om kampen sagde hun.

- Det var en kæmpe fight, og jeg gav den alt, hvad jeg havde. Vi spillede i over to timer, og publikum var fantastisk og gjorde det virkelig specielt for mig derude i dag.

Og om turneringen, som hun kom ind til med en noget nervøs bagage.

- Jeg ville gerne slutte af på en værdig måde, og jeg trænede rigtigt hårdt i preseason. Det er klart, at jeg ville ikke tabe i første runde, så det var fantastisk, at jeg kunne vinde den.

- Anden runde var mod en modstander, der bare trykkede til, og det var en rigtig god adrenalin og en fantastisk måde at vinde på.

- Jeg kunne godt mærke i dag, at jeg var lidt træt i kroppen. Men jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at komme op i tempo. Der manglede bare lidt i dag.

At slutte af i Melbourne var den rigtige beslutning. Og nu glæder hun sig til sin afskedskamp i Royal Arena den 18. maj.

- Det betyder rigtigt, rigtigt meget. Det er den bedste måde, jeg kan slutte af på, både at være her i Australien og så slutte af i København foran et dansk publikum. Det vil blive meget, meget specielt.

- Jeg har grædt ud i dag, men jeg kommer nok til det igen i København.

Formentlig iført et smil eller fem.

Se også: Legendarisk trio i følelsesladet hyldest af Wozniacki

Se også: Piotr føler sig befriet: Nu skal jeg kun være far

Kæmpe chok: Serena sendt ud af kineser