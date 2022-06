Sorg i Tauson-familien: Var nødt til at tage hjem

Søren Tauson har forladt Wimbledon for at passe på sin familie hjemme i Danmark. Hans mor er gået bort

Når Clara Tauson spiller tennis på internationale adresser, har hun for det meste sin far og manager, Søren Tauson, med sig rundt om i verden.

Men ikke i den her omgang.

Når den 19-årige dansker går ud på græsset mandag eftermiddag mod Mai Hontama i første runde af Wimbledon, bliver det nemlig uden Søren Tauson på sidelinjen. Og han misser derfor også datterens første kamp siden 29. april.

Årsagen er mere end forståelig, og i sidste års udgave af Wimbledon var han da heller ikke med.

- Nu har han ikke været her de seneste par år. Han var her lige en enkelt dag den her gang, og det var fint.

- Men ja. Min farmor gik desværre bort for ikke så længe siden, så han måtte rejse hjem for at tage sig af familien. Det er selvfølgelig helt forståeligt, Clara Tauson til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet..

Hjemme hos familien Tauson. Clara, Cecilie, Tine og Søren. Foto: Jonas Olufson

På Instagram har Danmarks bedste kvindelige tennisspiller også sendt en hilsen til sin farmor.

'Tak for alt', skriver hun til et par billeder fra den sidste afsked.

- Jeg har stadig min mor, min søster og mit hold omkring mig. Det er ikke noget, jeg tænker så meget over, for jeg har fået set ham (Søren Tauson, red.) lidt på det seneste.

- Jeg er bare glad for, at han er taget tilbage for at passe på min farfar, fortæller Clara Tauson videre.

Lørdag var hun på træningsbanen på Wimbledon-anlægget og viste masser af overskud. Tennisglæden er vendt tilbage efter en hård mental kamp i forbindelse med den rygskade, der har holdt hende ude i lang tid.

Læs mere om det her: Tausons smerte-helvede: Lægerne ved det ikke

