Spændt på fremtiden: Familie og masser af action

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Man har kunnet mærke det på hele Team Wozniacki de seneste dage. Nok sidder følelserne lidt uden på tøjet, ligesom nerverne spiller med. Men der har ikke mindst været masser af smil at spore, og især da efter Carolines første, vigtige sejr i Melbourne.

Ikke mindst David Lee har været hele registeret igennem. Som ægtemand er han tættest på, og han er mere end opsat på, at hendes afskedsturnering skal blive et smukt afsæt til parrets nye, fælles liv.

- Jeg troede ikke, jeg ville blive ret nervøs. Men da hun skulle varme op til sin første kamp, kom jeg til at tænke på, at det kunne blive hendes sidste kamp. Der ramte det mig lige lidt, erkender han.

- Det er virkelig en speciel tid, men jeg er virkelig stolt over, hvordan hun håndterer det, og at hun har spillet så godt. Jeg håber, vi har et par gode uger foran os, siger David Lee, der selvsagt har fornemmet Carolines nervøsitet.

- Hun er jo et menneske som alle andre. Hvis hun ikke havde ekstra følelser med her, så ville hun ikke være det, siger han.

- Der er ekstra nerver på, men der er også en glæde over at komme hertil. For mens hun er begejstret over at skulle indlede et nyt kapitel i sit liv, så er hun også meget opsat på at spille så stærkt, hun overhovedet kan, i denne turnering.

Også David Lee var mærket før og under Carolines første kamp. Her ser han spændt til fra boksen sammen med sin svigerfamilie. Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter sidste bold skal han og Caroline godt et halvt år efter deres bryllup til at finde deres nye, fælles ståsted.

- Vi er ret meget oppe at køre over det at skulle stifte familie og finde en base, hvor hun ikke hver dag skal have at vide af andre, at hun er nødt til at være et eller andet sted på et eller andet klokkeslet.

- Nærer du en lille frygt for, at en så aktiv og hårdt arbejdende kvinde med så stort et konkurrencegen vil blive rastløs, når hun er stoppet?

- Vi ved vist begge, at hun ikke er typen, der vil lægge sig på sofaen, smiler den 36-årige amerikaner.

- Hun vil være meget motiveret til at få det bedste ud af livet og gøre noget, hun virkelig brænder for.

- Hun vil have en familie, og det vil fylde meget for os, men hun er typen, der skal finde noget, der professionelt motiverer hende til at stå ud af sengen hver dag og også bruge hovedet på.

- Det vil være vigtigt for hende, men vigtigst af alt, så vil hun kunne vælge selv. Hun vil aldrig lade sig presse til noget. Jeg er sikker på, at der vil komme masser af tilbud hendes vej.

- Udefra kan det ligne lidt af en udfordring at ville stifte familie og være så udfarende på samme tid?

- Vi er da spændte på, hvordan vi kan finde balancen mellem at være aktive og samtidig slå os ned og skabe en familie. Men begge ting vil afgjort blive gennemført. Vi skal begge lave noget, vi elsker at gøre.

David Lee har i den grad levet med under Carolines kampe. Her fejrer han en sejr under Wimbledon. Foto: Frank Molter/press/REX

Vil savne at se hende i kamp

Med sine 206 centimeter matcher David Lee rigeligt de højeste af herrespillerne i players lounge, og efterhånden er han også blevet en del af den omrejsende tennisfamilie. En oplevelse, som han ikke siger farvel til uden vemod.

- Det har været fantastiske år. Især det at kunne støtte min kone og være en del af hendes sidste år i karrieren har været stort. Hun var jo også med en del med imod slutningen af min NBA-karriere og støttede mig, da jeg stoppede. Det er meget vigtigt for mig at være der for hende, siger han.

- Jeg er kommet til at kende en del på turen. Både de andre spillere, nogle af herrespillerne og spillernes kærester og mænd. Det er jo en stor familie, der er på farten hele tiden jorden rundt.

- Det er en virkelig god gruppe af folk, som har været rar at møde. Og for mig har det især været godt at opleve den respekt, der er omkring Caroline.

- Det vil især for hende blive en omvæltning ikke at være en del af den gruppe mennesker, mens det for mig stadig er folk, jeg har lært at kende for nylig.

- Vi vil jo stadig se Serena og andre fra sporten, men vi vil se mere til vores egen familie og vennekreds.

Serena Williams er en af dem, som David og Caroline stadig vil se, når hun forlader sporten. Foto: Wilfredo Lee/AP/Ritzau Scanpix

- Hvad vil du savne mest fra turen?

- Jeg vil savne at se hende konkurrere. Hun nyder virkelig at kæmpe og udfordre, og det har været stort for mig at opleve denne sport indefra.

- Vil du på netop den baggrund udelukke, at hun senere gør comeback?

- Jeg har altid sagt til hende, at den type beslutninger helt er op til hende selv. Det sidste, jeg ville gøre, var at blande mig i det. Det er hendes liv.

- Men uanset, hvad hun vælger at gøre – om det bliver indenfor tennis eller ej – så vil jeg være en del af det og støtte hende. Det er vel det, et ægteskab handler om.

- Om hun så ville spille 15 år mere, til hun ikke længere kunne gå, så ville jeg støtte hende.

David Lee delte Carolines største øjeblik i karrieren, da de for to år siden kunne fejre Australian Open. Foto: Fiona Hamilton/Reuters/Ritzau Scanpix

Det farvel håber jeg på

- Jeg ved, at de vil lave et eller andet for Caroline efter den sidste bold, men jeg ved ikke, hvad det bliver, siger David Lee med adresse til turneringsarrangørerne og WTA’s fejring af Wozniackis endelige karriereafslutning.

- Men hvad håber du, det farvel vil afspejle? At hun både bliver anerkendt som spiller og menneske?

- Jeg håber, at det ikke bare vil afspejle, hvad hun er for en spiller, men også hvilken type menneske hun har været i så mange år på turen. Det sidste, tror jeg, vil betyde mest for hende. Hendes karriere taler for sig selv.

- Carolines eftermæle i tennis må være, at hun var en stor kriger og en person, der altid gik på banen med et smil og en masse positivitet. At hun kæmpede så hårdt som nogen anden i branchen. Det eftermæle vil leve videre, uanset hvad hun skal lave fremover. Jeg er virkelig stolt over alt, hvad hun har opnået.

