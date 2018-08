Spændt Piotr før Carolines premiere: Ikke nogen optimal situation

- Det vigtigste er, at hendes krop er klar, for så følger humøret med, siger Piotr Wozniacki om Carolines manglende kamptræning

NEW YORK (Ekstra Bladet): Når Caroline Wozniacki tirsdag går ind på store Arhur Ashe Stadium til sin første kamp ved US Open mod Samantha Stosur, vil der formentlig være en hel del nerver med i tasken.

For den andenseedede dansker har kun kunnet gennemføre en enkelt kamp siden sommerens Wimbledon.

- Det er selvfølgelig ikke nogen optimal situation for Caroline, for hun kan lide at spille mange kampe, siger Piotr Wozniacki.

- Men hun er også voksen nu. Hun er ikke 19 længere, så jeg tror, at det er okay. Hendes humør er okay. Det vigtigste er, at hendes krop er klar, for så følger humøret med, mener han.

- Hun har spillet sæt mod forskellige typer modstandere i denne uge, og vi har prøvet at spille længere tid hver dag. Flere sæt og nogle tiebreaks oveni for at optimere det med kamptræningen.

Han er selvsagt spændt på den første kamp mod den rutinerede australier, der vandt US Open i 2011, og som har vundet fem af tolv opgør mod Caroline.

- Jeg tror, at de begge kan spille på et højt niveau. Det ville nok være farligere at spille mod en ung pige, som satser alt eller intet, mens du selv bliver lidt forsigtig og lidt nervøs, fordi du mangler kamptræning.

- Men her mødes to spillere, der kender hinandens spil rigtig godt, siger Piotr Wozniacki med adresse til, at Caroline vil have en klar taktik med sig ud på den store bane.

Carolines mulige vej til finalen Holder seedningen kan Caroline Wozniackis vej mod en tredje US Open-finale se således ud (med mulige andre modstandere nævnt i parentes). Danskeren spiller første kamp tirsdag. 1. runde: Samantha Stosur, Australien 2. runde: Lesia Tsurenko, Ukraine (Alison van Uytvanck, Belgien) 3. runde: Anett Kontaveit, Estland (Katerina Siniakova, Tjekkiet) 4. runde: Kiki Bertens, Holland (Mihaela Buzarnescu, Rumænien) Kvartfinale: Petra Kvitova, Tjekkiet (Aryna Sabalenka, Hviderusland eller Daria Kasatkina, Rusland) Semifinale: Angelique Kerber, Tyskland (Caroline Garcia, Frankrig eller Jelena Ostapenko, Letland) Finale: Simona Halep, Rumænien (Sloane Stephens, USA, Serena Williams, USA, Elina Svitolina, Ukraine)

Caroline Wozniacki i US Open 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

