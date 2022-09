Spansk teenager slider sig i kvartfinale i nattedrama

Den 19-årige spanier Carlos Alcaraz er klar til kvartfinalen i US Open efter et sent drama i New York.

Klokken var 02.24 om natten lokal tid, da Alcaraz kunne juble over sejren mod den 33-årige kroat Marin Cilic efter fem sæt.

Den tredjeseedede spanier vandt med cifrene 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 over 15.-seedede Cilic, der vandt US Open og karrierens hidtil eneste grand slam-turnering i 2014.

Alcaraz var for det meste ovenpå i kampen, men havde generelt svært ved at udnytte sine breakbolde.

I fjerde sæt, som kunne have afgjort kampen, missede han fem muligheder for at komme foran med et servegennembrud. I stedet brød Cilic til 5-4 og snuppede sættet med 6-4.

Da Cilic også brød til 1-0 i afgørende sæt, så det godt ud for kroaten. Alcaraz løftede dog sit spil, da der var allerstørst behov for det. Han snuppede de næste fire partier og vendte 0-1 til 4-1.

Så skulle Alcaraz blot sørge for at holde serv to gange mere, og det gjorde han uden de store problemer. Han servede sejren hjem med et rent parti efter næsten fire timer på banen.

I kvartfinalen skal Alcaraz møde en af de andre unge stjerneskud i toppen, nemlig den 21-årige italiener Jannik Sinner, der er seedet som nummer 11.

Også Sinner måtte igennem en hård kamp i fem sæt, før han havde slået den hviderussiske underdog Ilya Ivashka med cifrene 6-1, 5-7, 6-2, 4-6, 6-3.

Det er fjerde gang, at Sinner når kvartfinalen i en grand slam-turnering. Han er dog aldrig nået længere end det.

Heller ikke Alcaraz har været i en grand slam-semifinale efter at have tabt to kvartfinaler.

Nu er han den højst seedede spiller tilbage i sin turneringshalvdel og dermed favorit til at nå finalen, efter at den andenseedede spanier, Rafael Nadal, sent mandag aften dansk tid tabte sin ottendedelsfinale til Frances Tiafoe fra USA.