Spansk tenniskomet slår Nadal

Den gamle mod den unge. Tennisikonet mod den kommende superstjerne. Den spanske legende mod den sandsynlige arvtager.

Den stod på tennis fra øverste hylde, da Rafael Nadal og Carlos Alcaraz fredag mødtes i kvartfinalen i Masters 1000-turneringen i Madrid.

Det var tredje gang, at de to spaniere tørnede sammen, og for første gang endte den unge komet Alcaraz, der torsdag fyldte 19 år, som sejrsherre. Med en sejr i tre sæt på 6-2, 1-6, 6-3 sendte han Nadal ud af Madrid Open, som veteranen fem gange tidligere har vundet.

Alcaraz, der er nummer ni på verdensranglisten, kom godt i gang på gruset i den spanske hovedstad og brød Nadal, de to første gange veteranen havde serven.

Med endnu et servebrud til 5-2 kom Alcaraz for alvor tæt på sætsejren, som han i egen serv sikrede uden at smide point.

I andet sæt blev kampen vendt på hovedet. Blandt andet fordi Alcaraz begyndte at døje med sin ene ankel. Det udnyttede Nadal til sikkert at vinde sættet, som undervejs blev afbrudt, efter at en tilskuer fik et ildebefindende på tribunen.

Men trods den ømme ankel viste Alcaraz i tredje sæt, at han med rette kan kaldes en af tennisverdenen største og mest lysende talenter.

Nadal kunne ikke stille noget op, og Alcaraz nærmede sig med sikre skridt sejren. Med et servebrud kom han foran 3-1, og lidt efter endte Nadal med ryggen mod muren, da Alcaraz kom på 5-2.

Nadal holdt kampen i gang i eget udlæg, men kunne altså ikke forhindre, at Alcaraz tog sejren foran et begejstret spansk tennispublikum, der kan glæde sig over at have to spillere fra hjemlandet blandt de absolut bedste i verden.

Alcaraz lod på den afgørende matchbold til at være blevet udspillet, men endte alligevel i jubel efter et fabelagtigt slag, der sneg sig ned i banens ene hjørne uden chance for, at Nadal kunne returnere.

Carlos Alcaraz skal i semifinalen møde et andet tennisikon, Novak Djokovic.