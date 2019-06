Spillede for dårligt og får 350.000 kr. i bøde!

Det kunne umiddelbart se ud som en fed fidus for skadede tennisspillere med en høj placering på verdensranglisten: Slæb dig igennem et nederlag i første runde og hæv præmiepengene på 46.000 dollars.

Sådan har den amerikanske tennisspiller Anna Tatishvili måske tænkt forud for turneringen French Open i Paris, der er inde i sin sidste af to uger. I hvert fald er mistanken så stor, at hun nu modtager et krav om at betale sin præmiepenge tilbage for en pauver indsats.

Hun forlod banen efter 55 minutter efter en ordentlig lussing på 0-6, 1-6 til Maria Sakkari. Det var amerikanerens første kamp ved WTA-turneringen siden oktober 2017.

Den georgisk-fødte tennisspiller har tidligere været nummer 50 i verden, og efter en pause på grund af en ankelskade fik hun lov til at stille op med sin beskyttede placering.

Den franske turnering har ifølge The Guardian givet Anna Tatishvili en bøde på samtlige præmiepenge, hun har tjent i turneringen 51.250 dollars (ca. 350.000 kroner) - begrundelse i bødeforlægget er 'under professionel stadard'.

Det er kampens dommer, der kan idømme en spiller med en beskyttet placering en bøde, hvis det vurderes, at spilleren ikke er fit til at stille op.

Den beskyttede placering udløber 24. juni.

