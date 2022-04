Spiller finale og kvalifikation samme dag

Mange danskere er fredag gået på påskeferie, men tennisspilleren Holger Rune er ikke en af dem.

Tværtimod får han efter alt at dømme en af mest travle lørdage i sin karriere hidtil.

Rune står til at spille finale i Challenger-turneringen i italienske Sanremo klokken 11, mens han omkring klokken 17 skal spille kvalifikation til ATP-turneringen i Monte Carlo.

Det bekræfter hans mor, Aneke Rune, i en sms.

Fredag spillede Rune sig i finalen i Sanremo med en sejr i to sæt over italienske Andrea Arnaboldi. Han står over for en anden italiener, kvalifikationsspilleren Francesco Passaro, i finalen.

Mens 18-årige Rune er nummer 91 i verden, er Passaro nummer 422.

På papiret er der derfor større modstand i vente i første runde af kvalifikationen til Masters-turneringen i Monaco.

Her møder danskeren den 14 år ældre Radu Albot, som har fået et wildcard til kvalifikationen. De to spillere har mødt hinanden to gange med én sejr til hver.

Begge kampe fandt sted i 2021 og begge på grus, der også er underlaget i Monte Carlo.

Selv om Holger Rune skal til fra Italien til Monaco for at spille lørdagens anden kamp, kan han glæde sig over, at køretiden ikke bliver lang.

Ifølge Google Maps tager det 40-60 minutter at tilbagelægge de omtrent 40 kilometer, der er mellem de to byer.

