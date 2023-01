Spillere med corona kan deltage i Australian Open

Hvis danske Holger Rune eller andre tennisspillere får en positiv coronatest ved dette års Australian Open, er det ikke et krav, at de siger det til arrangørerne.

Det oplyser det australske tennisforbund, Tennis Australia, som arrangerer turneringen, ifølge det australske medie The Age mandag.

Spillerne vil dermed også have mulighed for at fortsætte deres deltagelse, hvis de føler sig i stand til det, selv om de er blevet testet positiv for virusset, skriver mediet.

Udtalelserne kommer fra Tennis Australia-direktør Craig Tiley, som uddyber, at der ikke vil være obligatoriske testkrav for tennisspillere.

Det anbefales dog, at spillere, som ikke har det godt, bliver hjemme.

- Vi har gjort det klart for alle - ligesom for vores 12.000 ansatte - at vi beder om, at hvis man har det dårligt, så bliver man hjemme, siger Tiley ifølge The Age.

- Det er et normaliseret miljø for os, og ikke ulig ved cricket så vil der potentielt set være spillere, som deltager med covid-19, fortsætter direktøren.

Anbefalingen er den samme for tilskuere. Alle bør lade sig teste, hvis de har det dårligt og selvisolere i mindst fem dage, hvis de har virusset.

Sidste år spillede coronavirus en stor rolle ved turneringen.

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic rejste i begyndelsen af 2022 til årets første grand slam-turnering, men måtte efter juridisk tovtrækkeri forlade landet, før han kom i kamp.

Årsagen var, at han ikke ville lade sig vaccinere mod coronavirus, hvilket var et krav for at få adgang til landet.

Men over en periode har Australien på markant vis ændret sin coronapolitik, og derfor har en række sportsgrene også indrettet sig efter de nye retningslinjer.

Dette års turnering begynder mandag 16. januar.