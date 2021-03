Sponsorekspert: Kæmpe potentiale

Thomas Badura ser frem til, at Clara Tauson modnes lidt mere, men det samme gælder også de virksomheder, der forsømmer at finde sammen med de unge atleter

Han har tidligere selv spillet divisionstennis herhjemme, så sponsoreksperten Thomas Badura fulgte med særlig interesse Clara Tauson triumf i Lyon.

- Der er ingen tvivl om, at hun er en dygtig spiller, som både kan serve og slå igennem modstandere på en måde, så det næsten minder om herretennis. Hun har både talentet, spillet og psyken til at slå igennem, mener han iført de sportslige briller.

- Også kommercielt rummer hun spændende muligheder. Hun har et kæmpe potentiale til at overtage den position, Caroline Wozniacki havde - først i Danmark og siden internationalt.

- Hun bevæger sig i retning af et folkeligt gennembrud. Hun er trådt op på et andet niveau, og der kommer mere, når hun træder op på en større scene. Skulle hun for eksempel nå en kvartfinale i en grand slam, vil det virkelig brage løs.

- Lige nu er vi prægede af, at tenniskampe ikke er lige så medrivende som håndboldfinaler, ligesom sporten er udfordret af, at der ikke er tilskuere og stemning. Havde den faktor været der, havde det løftet hende endnu højere.

- Jeg savner at se flere danske virksomheder turde lidt mere i forhold til unge talenter, lyder det fra sponsoreksperten. Foto: Alexandre Hergott / WTA / AFP/Ritzau Scanpix

Før større virksomheder melder sig som potentielle sponsorer må flere ting dog gerne gå op i en højere enhed, påpeger Thomas Badura.

- Jeg synes ikke altid, hendes attitude på banen er den bedste, men lige nu er det også talentet og fighterånden, der er vigtigst. Men jeg ser gerne, at hun over de næste fem år løfter sin attitude og sit kropssprog til senior-niveau. Det er sådan noget, potentielle sponsorer sidder og kigger på.

- Roger Federer er et glimrende eksempel på en ung spiller, der engang smed med ketsjeren. Han kan på mange måder være et forbillede for Clara.

- Man skal give hende lidt forståelse og rummelighed i forhold til, hvor hun er nu, men der kommer et personlighedsmæssigt perspektiv i, hvordan man præsenterer sig selv. Også mediemæssigt skal der lægges en strategi for, hvordan hun gerne vil fremstå, lyder det fra Thomas Badura.

- jeg ser gerne, at hun over de næste fem år løfter sin attitude og sit kropssprog til senior-niveau, siger Thomas Badura om Clara Tauson. Foto: Roger Parker

Fra sin stol som direktør for SponsorPeople føler han, at netop de yngste atleter bliver overset som emner.

- Jeg synes, at vi herhjemme generelt mangler virksomheder, der udviser lidt mod og samtidig tør at udfordre sit brand og tænke innovativt, siger han.

- Det er glædeligt, at en Lars Seier vælger at støtte hende, men jeg savner at se flere danske virksomheder, for hvem det også giver mening, at turde lidt mere i forhold til unge talenter. Det er også glædeligt at eksempelvis Hemming Van og Kaj Andersen er med til at sponsorer motorsports talentet Christian Lundgaard i hans rejse mod Formel 1 og Bestsellers Anders Holch-Povlsen, som har investereret i de to Højgaard brødre, som begge er store golftalenter.

- Jeg mener dog, at det i langt højere grad bør være større danske virksomheder og ikke primært velhavende forretningsfolk, som i mindst lige så høj grad kan drage fordel at sponserer de unge atleter. Derfor glæder det mig også, når en virksomhed som Mascot Workwear kan se potentialet i at sponserer Christian Lundgaard, og jeg håber, vi i fremtiden kommer til at se lidt mere engagement fra de 50-100 største danske virksomheder.

- De ved ikke, hvordan de skal gribe det an i forhold til en Clara Tauson eller Christian Lundgaard (racerkører, red.) og er ikke særligt gode til at tænke på, hvordan man bruger historien om unge talenters vinderinstinkt, resultatorienterede tilgang, ekstreme dedikation og X-faktor i forbindelse med eget brand.

- Der er lidt for meget ’better safe than sorry’ over deres tankegang, selv om badminton, tennis og golf er eksempler på sportsgrene, hvor vi har dygtige atleter, der begår sig på den globale platform året igennem.

- Man kunne skabe en stolthed over at være den virksomhed, der kan få deres karriere til at shine. Man kunne i langt højere grad bruge deres rejse og blive en del af samme fortælling. Om ikke på produkter, så på brands.

Clara Tauson skal rent kommercielt finde ud af, hvilke brands hun gerne vil associeres med.

- Resultatet er bedst, når en atlet bliver koblet med et brand, som vedkommende er stolt af. Lige nu må hun godt være kræsen i forhold til, hvor meget hun vil stille sig til rådighed for den slags, for der skal være højt fokus på hendes træning og de sportslige præstationer, som på den korte bane er altafgørende.

