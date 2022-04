Sportsøkonom: - Det er voldsomt mange penge

Holger Runes nye sponsoraftaler til en værdi af mindst 20 millioner kroner er et vildt beløb for en dansk 18-årig atlet, vurderer sportsøkonom

Der er gode penge at hente i tennis. Især hvis man er god til det.

Og det er Holger Rune, der i denne uge beviste, at han kan give de bedste i verden kamp til stregen. Ved ATP-turneringen i Monte Carlo var verdens nummer syv, Casper Ruud, i store problemer, og det danske tennistalent tabte kun knebent til nordmanden.

Med en nuværende plads som nummer 79 på verdensranglisten gør Holger Rune sig bemærket på den internationale tennisscene, og det har sponsorerne naturligvis også set.

Fredag kunne Ekstra Bladet ifølge kilder beskrive, at Rune for nyligt har indgået længerevarende aftaler med sportsgiganten Nike og ketchermærket Babola, der i alt sikrer ham mindst 20 millioner danske kroner.

- Isoleret set er det voldsomt mange penge for en dansk idrætsudøver på 18 år. I Danmark har vi et marked, som er relativt begrænset i forhold til at kapitalisere på sine sportslige aktiviteter, forklarer Kenneth Cortsen, der forsker i sportsøkonomi ved University College Nordjylland, til Ekstra Bladet.

Tennisspillerens mor og manager, Aneke Rune, bekræftede da også i en sms til Ekstra Bladet, at man har indgået 'nogle rigtig flotte aftaler med nogle af markedets allerbedste brands indenfor tennis'.

Selvom Kenneth Cortsen mener, det er et stort beløb, så giver det også mening, når man tager sportens status i betragtning.

- For det første er Holger Rune aktiv indenfor en sportsgren, som på globalt plan er meget kommercialiseret. For det andet er han aktiv i en periode, hvor han flytter sig i den rigtige retning på verdensranglisten og stadigvæk kun er 18 år gammel, siger økonomen.

- Det, sponsorer køber ind på, er potentiale. Hvor er han om et 1, 2, 3 og 5 år? Det er vigtigt at sætte købmandsskabet i forbindelse med det spørgsmål. Jo tidligere de (sponsorerne, red.) sikrer sig en aftale med en fremadstormende atlet, desto mere værdi kan vedkommende give.

I den forbindelse fremhæver Kenneth Cortsen den nu 34-årige russiske tennisspiller Maria Sharapova, der tilbage i 2010 underskrev en astronomisk stor aftale med Nike, som havde en værdi af 70 millioner dollars over en otteårig periode.

- På daværende tidspunkt var hun også et helt andet sted (end Rune, red.) og havde vundet Grand Slam-turneringer. Men de store sponsorindtægter skal ses i relation til den tidslige periode. Så hvor stor Runes aftale egentlig er, afhænger meget af, hvor lang tid den løber over.

Straffet for homofobiske tilråb

Sidste sommer var Holger Rune imidlertid i fokus af årsager, der ikke havde meget med tennis at gøre.

Ganske vist fandt det sted på en tennisbane, men ord som 'kussespiller' og 'bøsserøv', sendt afsted efter modstander Thomas Etcheverry i semifinalen i Challenger-turneringen i italienske Biella, endte med en økonomisk straf, ligesom Rune gik ud og undskyldte for sin opførsel.

Dengang vurderede Kenneth Cortsen overfor TV 2 Sport, at Runes sponsoraftale med Nike hang i en tynd tråd, fordi sådanne tilråb bestemt ikke er forenelige med den måde, Nike anskuer verden på. I de seneste par år har Nike nemlig brandet sig selv som en virksomhed, der går ind for diversitet i sport.

I lyset af tennistalentets seneste præstationer tyder noget dog på, at episoden fra sommeren 2021 er gået i glemmebogen.

- Når man laver aftaler med fremadstormende atleter, så betyder de sportslige præstationer bare meget, og i sidste ende vægter de højere. Man har før set eksempler på, at Nike tegner sponsorater med atleter, der har været involveret i kontroversielle ting. Når det så er sagt, er der kommet en lavere tolerance i forhold til, hvad sponsorerne kan leve med, siger Kenneth Cortsen og tilføjer:

- Hvem er nummer 79 på listen over verdens bedste fodboldspillere? Det ved vi ikke, men én ting er sikkert: Vedkommende er attraktiv kommercielt.

Holger Rune har i forvejen også sponsoraftaler med State Drinks, Humanostics og Shamballa. I sin Grand Slam-debut formåede han at tage et sæt fra Novak Djokovic ved US Open.

