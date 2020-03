Sportstjerner fanget på kyssebillede

Den australske badboy Nick Kyrgios kan være en satan på banen, men åbenbart blød som smør udenfor.

Således er den temperamentsfulde tennisstjerne blevet spottet i det mexicanske ferieparadis Acapulco sammen med sin russiske flamme Anna Kalinskaya, der selv er ved at skabe sig et navn på WTA-touren.

De to er blevet set i byen sammen, hvor de gik efter tacos - og Kyrgios plantede et kys i panden på sin 21-årige udkårne.

Tennis bad boy Nick Kyrgios kisses Anna Kalinskaya in Mexico after retiring from match - Daily Mail https://t.co/N308UsD029 — Mexico share (@Mexicoshare) March 1, 2020

Der har været talrige rygter om parret før dette, og det hele startede, da Kyrgios ud af det blå sad og overværede hendes kamp i Citi Open i Washington tilbage i august.

Siden har der været et par Instagram stories, der har givet indikationer om et kærligt forhold, og for nylig, da Kalinskaya gik på den røde løber til et event i Acapulco og delte billedet, skrev Kyrgios en drillende kommentar om, at 'hun kun havde haft 25 minutter til at gøre sig klar. Efterfulgt af lige så spøgefulde emoji-ikoner.

Tidligere har Kyrgios datet en anden tennis-profil, nemlig Ajla Tomljanović.

Kyrgios blev få dage forinden buhet fra banen i Mexico, da han måtte trække sig med en skade. Den 24-årige badboy har et dårligt ry, fordi han har svært ved at kontrollere sin indre ild, og tilskuerne troede ikke, han var ramt.

Han har svaret igen ved at kalde dem respektløse.

- Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Jeg er ikke frisk, men jeg prøvede.

