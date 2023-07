Spottede du også superstjernen?

Holger Rune har Kronprins Frederik, og Carlos Alcaraz har Jimmy Butler.

Ja, det er ikke hvem som helst, der bliver inviteret op i spillernes boks under Wimbledon.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet sad Kronprins Frederik ved siden af Holger Runes træner Lars Christensen under hele kampen mod Grigor Dimitrov.

Og onsdag var det så Carlos Alcaraz' tur til at have fornemt besøg i boksen.

Her havde NBA-stjernen Jimmy Butler nemlig fundet vej til Centre Court for at støtte op om Carlos Alcaraz.

Og hvad er relationen så lige mellem Butler og Alcaraz?

Ifølge Marca mødte de to superstjerner hinanden på en ferie i Argentina, hvor de begyndte at blive venner og har sidenhen set hinanden i aktion flere gange.

Miami Heat-stjernen havde derfor fået eksklusiv siddeplads i Alcaraz' boks, præcis ligesom Kronprins Frederik gjorde hos Rune.

Foto: Wilfredo Lee/Ritzau Scanpix

Annonce:

Suveræn spanier

Om det var opbakningen fra Butler eller bare ren verdensklasse af Alcaraz må være op til egen fortolkning, men spanieren var decideret flyvende i kampen mod Holger Rune.

Danskeren spillede egentlig en rigtig god kamp, men onsdag aften mødte han altså sin overmand, da verdensetteren vandt 7-6 (7-3), 6-4, 6-4 over den danske stjerne.

Alcaraz er dermed klar til semifinalen, hvor han møder russiske Daniil Medvedev.

I den anden semifinale brager Novak Djokovic sammen med Jannik Sinner.

Kom helt tæt på Holger Runes forvandling, og læs alt om hans familie, formue og fristelser lige her.