Spottet i Danmark: Sammen igen

Det er sjældent, det sker.

Men Holger Rune er for en gangs skyld tilbage i Danmark, hvor han lige nu gør de sidste forberedelser i tennisklubben KB, inden han spiller Davis Cup med landsholdet i næste uge.

Lars Christensen træner i øjeblikket Holger Rune. Foto: Jonas Olufson

Og her er han blevet genforenet med et yderst velkendt ansigt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Holger Rune på træningsbanen sammen med sin træner gennem mange år, Lars Christensen.

Davis Cup løber af stablen 15. og 16. september, hvor Danmark møder Brasilien.

Stadig uafklaret

Holger Rune havde under US Open fravalgt Lars Christensen til fordel for den franske stjernetræner Patrick Mouratoglou.

Men efter en skuffende exit allerede i første runde af turneringen, valgte parterne at afbryde samarbejdet.

Patrick Mouratoglou stopper som træner for Holger Rune efter US Open. Foto: Jonas Olufson

Indtil videre er trænersituationen omkring Holger Rune stadigvæk uafklaret. Men Aneke Rune har tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at hun vil opfordre sin søn til at gå tilbage til Lars Christensen.

Under US Open var Lars Christensen i stedet træner for Clara Tauson, hvis normale træner, Carlos Martinez, havde meldt afbud af personlige årsager.

Under US Open var Lars Christensen træner for Clara Tauson. Foto: Jonas Olufson

Om genforeningen mellem Holger Rune og Lars Christensen i KB er første skridt mod en permanent løsning, vides ikke.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Holger Rune-lejren, men det har ikke været muligt.