Springer ud som lesbisk: - Fuck alle andre

Den russiske tennisstjerne Daria Kasatkina har mandag valgt at springe ud som homoseksuel.

Verdens nummer 12 på kvindernes rangliste fortæller til den russiske blogger Vitya Kravchenko, at hun er i et forhold med en anden kvinde, og at det er umuligt at blive ved med at 'leve i skabet'.

Kasatkina har i øvrigt postet billeder på sin Instagram-profil med kæresten, Natalia Zabiiako, der er kunstskøjteløber.

Den 25-årige tennisspiller står frem for at finde fred med sig selv og for at sætte fokus på de mildest talt dårlige forhold for homoseksuelle i hjemlandet, Rusland.

- Der er så mange emner, der er tabu i Rusland. Idéen om, at nogen vil være eller ønsker at blive homoseksuel, er latterlig. Der ville ikke være noget nemmere i verden end at være heteroseksuel, siger Daria Kasatkina og fortsætter.

Annonce:

- Seriøst, hvis man selv havde et valg, så ville ingen vælge at være homoseksuel. Hvorfor gøre livet sværere for sig selv - særligt i Rusland? Hvad skulle pointen være?

Artiklen fortsætter under billedet..

Daria Kasatkina står frem som lesbisk og kritiserer i stærke vendinger forholdene for homoseksuelle i Rusland. Foto: Benoit Tessier/Ritsau Scanpix

Der er meget strenge love i Rusland rettet mod homoseksuelle. Lovene bliver blandt andet brugt til at forhindre pride-optog og til at tilbageholde homoaktivister.

Daria Kasatkina er ikke baseret i Rusland, og hun frygter, at hun aldrig kommer til at holde sin kæreste i hånden i hjemlandet.

- At leve i skabet er umuligt. Det er for hårdt og uden mening. At leve i fred med sig selv er det eneste, der betyder noget og fuck alle andre, siger tennisstjernen, der er i tårer over frygten for aldrig at kunne vende hjem til Rusland.

I sidste måned stod den russiske fodboldspiller Nadya Karpova frem og fortalte, at hun er lesbisk.