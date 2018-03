Stadig ramt 43 dage efter: Nederlag til Caroline det værste

- Det er lærepenge for mig, og næste gang vil jeg bedre kunne håndtere, at nogen tager en timeout ved 4-3 i tredje sæt, siger rumæneren om sit bitre finalenederlag i Australien

Mens det var Caroline Wozniackis absolutte jubelstund i karrieren, var det Simona Haleps værste nedtur den aften i Melbourne, 27. januar.

Og nederlaget i finalen i Australian Open har virkelig naget hos den lille rumæner, fortæller hun på pressens spørgsmål i Indian Wells.

- Hvor mange uger er det siden? Nej, jeg er kommet mig, men det har været hårdt, sagde hun om finalen, som vinderen gik fra med både sin første grand slam og ranglistens førsteplads.

- Jeg er altid skuffet, når jeg taber en finale, men denne her var virkelig speciel. Det er sværere at komme sig efter den slags kampe. Hun var bedre end mig i slutningen af kampen, og det accepterer jeg og lærer af.

- Det gode var, at så mange virkelig roste mig og anerkendte måden, jeg spillede og kæmpede til det sidste på i Australien, fortæller Simona Halep, der vred voldsomt om på sin ankel allerede i første runde.

I finalen, der varede to timer og 49 minutter, måtte hun have behandling i en pause – en såkaldt medical timeout – og sådan en tog Caroline Wozniacki så i tredje sæt, hvor hun fra en føring på 3-0 var kommet bagud 3-4.

Tidligere i kampen tog også Simona Halep en timeout for at få sin ankel tilset. Efter finalen var hun i øvrigt indlagt på grund af væskemangel. Foto: AP

Siden tog danskeren de sidste tre partier til sejr på 7-6, 3-6, 6-4, men minutterne, hvor danskeren fik sit venstre knæ behandlet, husker rumæneren stadig med gru.

- Det var et hårdt tidspunkt for mig, for jeg måtte vente i seks-syv minutter, og mine muskler strammede op.

- Men det er lærepenge for mig. Næste gang vil jeg bedre kunne håndtere det, hvis nogen tager en medical timeout ved 4-3 i tredje sæt, siger Simona Halep.

Ansigterne fortæller alt om, hvem der lige har vundet sin første grand slam og snuppet førstepladsen. Foto: AP

Hun har siden tilbageerobret førstepladsen og også vundet sin første kamp ved Indian Wells.

