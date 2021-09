Stærk Medvedev cruiser i kvartfinalen ved US Open

Russeren Daniil Medvedev er seedet til at nå finalen ved US Open. Søndag aften dansk tid kom han et skridt nærmere at leve op til sin andenseedning.

Med en solid indsats nedlagde Medvedev uden større besvær den 24.-seedede brite Daniel Evans med cifrene 6-3, 6-4, 6-3 på 1 time og 43 minutter.

Det sender russeren i kvartfinalen, hvor han noget overraskende skal møde den useedede hollænder Botic van de Zandschulp, der rangerer som nummer 117 i verden.

Hollænderen vandt søndag i fem sæt over den 11.-seedede argentiner Diego Schwartzman.

Tæt blev kampen mellem Medvedev og Evans aldrig. Til det var russeren ganske enkelt for stærk.

Selv om briten en enkelt gang i kampen fik brudt Medvedev, så var det intet i forhold til de fem servegennembrud, Medvedev selv tog.

Han leverede 13 serveesser og 43 vinderslag, hvor Evans' tal til sammenligning var 0 og 24.

De seks sidste kvartfinalister i herresingle findes fra og med natten til mandag dansk tid. Topseedede Novak Djokovic er også fortsat med i turneringen.