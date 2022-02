Stalker dømt: Gik 37 kilometer til stjernens hus

Emma Raducanu kan ånde lettet op.

Onsdag fik en 35-årig mand nemlig tildelt et polititilhold på fem år, fordi han stalkede den 19-årige US Open-vinder.

Det skriver BBC.

Emma Raducanu har i forbindelse med sagen udtalt, at hun konstant kiggede sig over skulderen, fordi manden ikke ville lade tennisstjernen være i fred.

Manden dukkede op minimum tre gange på Raducanus adresse, hvor han blandt andet tog sig den frihed at pynte et træ i haven med julelys.

Her ses Emma Raducanu i aktion under årets Australian Open. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Ritzau Scanpix

Manden har også sendt et håndtegnet kort, der viste de 37 kilometer, som han gik fra sin bolig til tennisstjernens hus.

Det var Raducanus far, Ian, der fik sat en stopper for chikanen, da han så stalkeren liste af sted med en tennissko fra verandaen. Det fik faderen til at sætte efter den ubudne gæst, som han fangede ved sin bil.

Onsdag faldt dommen så, og den 35-årige stalker må ikke kontakte familien Raducanu eller komme inden for en afstand af en mil, svarende til 1,6 kilometer, af hende.

Derudover skal manden udføre 200 timers samfundstjeneste, ligesom han skal bære elektronisk fodlænke og være i hjemmet på bestemte tidspunkter.