Stem her: Er Caroline Danmarks største nogensinde?

Danmarks aktuelt største sportsnavn, Caroline Wozniacki, har fredag meddelt, at hun stopper på topplan.

Gennem sin imponerende karriere har Caroline Wozniacki hentet titler i hele 30 WTA-turneringer og hun har i skrivende stund tjent næsten 240 millioner kroner i præmiepenge. Læg dertil, at Caroline Wozniacki har haft 71 uger som nr. et på verdensranglisten...

Ud over sin ubetingede største triumf, Australien Open-sejren i 2018, har Wozniacki blandt andet vundet de store Premier-titler i Indian Wells og Beijing, ligesom hun vandt WTA’s sæsonfinale i oktober 2017 med finalesejr over Venus Williams.

Caroline er Million Dollar Baby

Det eventyrlige parløb - far og datter kunne ikke skilles

Men hvor placerer den imponerende resultatliste Caroline Wozniacki på Danmarks all time-liste over store sportsnavne? Er hun den bedste idrætsudøver nogensinde herhjemme.

Det lader vi Ekstra Bladets læsere være med til at vurdere. Herunder følger en bruttoliste med store danske sportsnavne og en kort opremsning af deres imponerende meritter.

I bunden af artiklen kan du så afgive din stemme.

Michael Laudrup

Det var ren magi, når Michael Laudrup foldede sig ud på en fodboldbane. Både for det danske landshold og bl.a. Juventus, Barcelona og Real Madrid.

Michael Laudrup blev kåret som Danmarks bedste fodboldspiller nogensinde af DBU. 104 landskampe for Danmark med 37 mål til følge.

Titler: Europæisk Super Cup vinder 1985, Vinder af interkontinental cup'en 1985, Italiensk mester 1986, Spansk pokalvinder 1990, Spansk mester 1991-95, Vinder af Champions League 1992, Europæisk Super Cup vinder 1992, Hollandsk mester og pokalvinder 1998, Som træner: Dansk pokalvinder 2003 og 2005, Dansk mester 2005

Allan Simonsen

Årets Spiller i Europa 1977: Allan Simonsen. Foto: Sven Simon

Allan Simonsen sikrede Danmark EM-deltagelse ved EM 1984, da han året forinden scorede sit berømte straffesparksmål på Wembley.

Den lille elegantier blev i 1977 Årets Fodboldspiller i Europa. Den eneste dansker nogensinde til at vinde den titel. Simonsen nåede forbi Vejle Boldklub, Mönchengladbach, Barcelona og Charlton, inden han slutte hjemme i Vejle. Det blev til 56 landskampe og 21 mål.

Titler: Dansk mester 1971, 1972 og 1984, Dansk pokalvinder 1972, Tysk pokalvinder 1973, Tysk mester 1975, 1976 og 1977, UEFA Cup vinder 1975 og 1979, Spansk pokalvinder 1981, Vinder af Europa Cup'en for pokalvindere 1982

Peter Schmeichel

Uden at sige for meget, så kan vi konkludere, at uden Peter Schmeichel, havde Danmark ikke vundet EM-slutrunden i 1992. Den store målmand trak den ene verdensklasseredning op efter den anden. Blandet andet i semifinalen, da han nappede van Bastens straffespark og i finalen, da han pillede pynten af Klinsmann og co.

Peter Schmeichel udviklede sig til en sand legende i Manchester United og blev kåret til verdens bedste målmand nogensinde af nyhedsbureauet ’Reuter’ i 2001. Schmeichel nåede 129 landskampe for Danmark og scorede et mål.

Udvalgte titler: Dansk mester 1987-88, 1990 og 1991, Dansk pokalvinder 1989, Europæisk Super Cup vinder 1991, Engelsk ligacup vinder 1992, Europamester 1992, Engelsk mester 1993-94, 1996-97 og 1999, FA Cup vinder 1994, 1996 og 1999, Champions League vinder 1999, Portugisisk mester 2000

Peter Gade

Peter Gade spillede i 2012 sin sidste kamp. Foto: Jan Sommer

Peter Gade er en af alle tiders mest succesrige danske herresingle-spillere med flere store turneringssejre, adskillige VM-medaljer og ti DM-titler.

Peter Gade blev kåret til IBF World Badminton Player Of The Year i 1998, og han har vundet stort set alle større turneringer der findes, undtagen OL og VM.

Udvalgte titler: En All England titel (1999), en VM-sølvmedalje (2001), fire VM-bronzemedaljer (1999, 2005, 2010, 2011), fem europamesterskaber (1998, 2000, 2004, 2006, 2010), tre gange guld ved EM for hold (2006, 2008, 2010), bronze ved Thomas Cup (2012), sølv ved Sudirman Cup (2011) ti gange Copenhagen Masters, fire gange Korea Open, tre gange Denmark Open, tre gange Korea Open, ti gange dansk mester.

Morten Frost

Morten Frost vandt fire All England-titler. Foto: Morten Langkilde

Morten Frost vandt den prestigefyldte All England ikke færre end fire gange.

I 12 år var han blandt verdens tre bedste spillere og i 1998 blev han optaget i IBF's Hall of Fame.

Udvalgte titler: Single: Dansk mester 1978-79 samt 1980, 1982-84 og 1987 (prof.) og 1990-91, Vinder af All England 1982, 1984, 1986 og 1987, Europamester 1984 og 1986, Grand Prix vinder 1984, Herredouble: Dansk mester 1980, 1982 og 1984 (prof.), Mixeddouble: Dansk mester 1984 (prof.), Hold: Dansk mester 1977-79

Paul Elvstrøm

Paul Elvstøm i sit rette element. Foto: Mogens Berger

Paul Elvstrøm er Danmarks mest succesfulde sejlsportsudøver nogensinde, og han anses for at være den største sejler i den olympiske historie.

Han har deltaget i otte olympiske lege i perioden 1948-1988 og har vundet fire guldmedaljer i streg som den eneste i verden. I 1996 blev han hædret med titlen som Århundredets Sportsmand.

Udvalgte titler: Firefly: OL guld 1948, Finnjolle: OL guld 1952, 1956 og 1960, VM guld 1958 og 1959, EM guld 1960, Flying Dutchman: VM guld 1962, EM guld 1954, Snipe: VM guld 1959, Dansk mester 1955, 1957 og 1959, 505 jolle: VM guld 1957 og 1958, EM guld 1958, Star: VM guld 1966 og 1967 5,5: VM guld 1966, Soling: VM guld 1969 og 1974, EM-guld 1970 og 1971, Dansk mester 1970 og 1971, ½ ton: VM guld 1972 og 1981, Tornado: EM guld 1983 og 1984.

Ragnhild Hveger

Ragnhild Hveger i 1970. Foto: Asger Sessingø

Ragnhild Hveger, også kendt som 'Den Gyldne Torpedo', blev kåret som det 20. århundredes største kvindelige idrætsudøver i Danmark af Danmarks Idræts-Forbund i 1996.

Udvalgte titler: 100 m crawl: EM-guld 1938, Dansk mester 1936-42 og 1954, Nordisk mester 1937, 1939 og 1953, 400 m crawl: EM-guld 1938, Dansk mester 1935-42, Nordisk mester 1935, 1937, 1939 og 1953, 100 m rygcrawl: Dansk mester 1937-38, 1951 og 1954, 4 x 100 m crawl: EM-guld 1938, 4 x 100 m medley: Nordisk mester 1953

Tom Kristensen

Tom Kristensen fejrede sine største triumfer i Le Mans. Her vandt han sjette gang. Foto: Morten Bjørn Jensen

Tom Kristensen er Danmarks største navn i motorsport med sine ni Le Mans-sejre, hvilket selvfølgelig er rekordmange sejre i 24-timers-løbet.

Udvalgte titler: Vinder af 24 timers-løbet på Le Mans ni gange (1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013), yderligere fem podieplaceringer i Le Mans, vinder af 12 timers-løbet på Sebring seks gange (1999, 2000, 2005, 2006, 2009, 2012), vinder af FIA World Endurance Championship (2013), Ridder af Dannebrog (2014)

