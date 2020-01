Stenrige Serena: Jeg er en elendig forbruger

- Jeg bruger ikke penge, og når jeg gør, så er det kun på min datter. Jeg investerer dem i stedet. Jeg er en virkelig kedelig forbruger.

Indrømmelsen, hvis man kan kalde den det, kommer fra superstjernen Serena Williams, der skulle være god for en formue på halvanden milliard, når hun slår sig sammen med sin mand, Alexis Ohanian, medstifter af Reddit.

- Jeg er virkelig dårlig til at forkæle mig selv, så det skal jeg lære at blive bedre til. Jeg arbejder på det, og jeg har da købt nogle smykker, siger den 38-årige, 23-dobbelte grand slam-vinder i et interview med people.com.

Hun lægger navn til en hel serie af produkter og har fået sin egen ’butik’ i det store cyber-shoppingcenter Amazon, og hun er kendt for at sætte sine penge i mindre iværksætterfirmaer, som hun taber sit hjerte til. Oftest virksomheder, der er startet af kvinder eller repræsentanter for forskellige minoriteter.

Produkterne markedsfører hun selvsagt massivt på de sociale medier, hvor hun følges af millioner, og når hun rammer tv-kameraernes fokus på og udenfor banen.

Hun fortæller om sine rutiner før og under træning og kamp samt på de mange rejser. Altid med sine uundværlige høretelefoner, hvor hun før en kamp lytter mere til teksterne end til selve musikken.

Serena Williams, der er en nær veninde til danske Caroline Wozniacki, som hun i sidste uge spillede double med i Auckland og 18. maj spiller farvel-galla med i Royal Arena, er mor til lille Olympia. Og her sparer hun ikke på noget.

- Hun har reelt sin egen konto hos Amazon, joker hun med henvisning til produktet Olly, der er en slags vitaminrige vingummier.

Veninderne Serena Williams og Caroline Wozniacki har før spillet showkamp på dansk grund. Nu kommer amerikaneren og siger farvel med hende den 18. maj. Foto: Anders Brohus

Hun er madglad, indrømmer hun, men det er også svært at finde tidsbobler, hvor det ligesom er tilladt at gå mad-amok.

- Jeg snyder lidt, for vinteren er jo en tennisspillers træningssæson, hvilket er lidt unfair. Vi rejser afsted mod den nye sæson omkring jul efter en december, der er den mest intensive træningsperiode, men jeg elsker også højtiden, så det er en lidt dobbelttydig tid for mig.

Når hun har syndet, må hun bagefter svede det ud, fortæller hun.

- Alle burde gå eller løbe en halv time hver dag, for det er jo kun en lille bid af dagen. Og især, hvis du spiser meget i helligdagene. Der sørger jeg for at få løbet en tur mindst tre gange om ugen for at have det bedre med mig selv.

Lige nu pusler hun med at udvide sin design-serie med babytøj, inspireret af, hvad der har passet hendes datter bedst.

- Jeg kan godt lide selv at have mine hænder med i det, siger hun.

- Men jeg har ikke nogen stabil balance i det, jeg gør. Jeg kan gå 100 procent ind i noget den ene dag, og når det ligesom er klaret, er jeg videre til den næste ting. Jeg lever og ånder for mode i den tennisfri sæson, men uanset hvad jeg gør, så er jeg altid mor og elsker hvert minut af det.

Madglade Serena Williams og Holger Rune tørrer sveden af panden under et træningspas i december. Privatfoto

