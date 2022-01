Stiktosset: - Se på mig!

Der var masser på spil.

Først og fremmest en finaleplads, men også præmiepenge, ranglistepoint og prestige.

Favoritten Daniil Medvedev mente under fredagens Australian Open-semifinale, at modstander Stefanos Tsitsipas fik for meget hjælp af sin far, der sad på tribunen. Apostolos, der også er træner for sønnike, fik Medvedev i det røde felt.

Russeren fik brudt sin egen serv til stillingen 4-5 i 2. sæt, og så slog det ellers klik, da stjernen henvendte sig direkte til dommer Jaume Campistol.

- Hans far kan tale ved hver bold. Er du dum? Hans far kan tale ved hver bold, lød det fra Medvedev, inden det i decideret raseri blev gentaget endnu flere gange.

Se den vilde scene i klippet øverst.

Ved et sidebytte blev Medvedev ved og ved og ved med at være efter dommeren. Screendump: Discovery+

Og den stiktossede tennisspiller fortsatte.

- Vil du svare på mit spørgsmål?! Vil du svare på mit spørgsmål?! Kan du svare på mit spørgsmål?! Hans far kan tale ved hver bold!

- Oh my god. Oh my god. Du er så dårlig, mand. Hvordan kan du være så dårlig i en grand slam-semifinale? Se på mig! Jeg taler til dig!

Hele den vanvittige episode blev kun afbrudt ved, at dommeren sagde i mikrofonen, at der var tid, og at spillerne skulle i gang igen - og selv dér så Medvedev sit snit til at svare igen...

Russeren tabte 2. sæt, men fik herefter både styr på temperamentet og kampen. Han vandt 7-6, 4-6, 6-4, 6-1 og er dermed klar til søndagens finale mod Rafael Nadal.

Se højdepunkterne fra Medvedevs sejr her: