Stiktosset Serena overraskede alle efter pinlig afslutning

Hvor piften og buhen i eksempelvis international fodbold er hverdagskost, er det langt sjældnere tilfældet i tennis-verdenen.

Lørdag aften var en undtagelse.

På Flushing Meadows' enorme Arthur Ashe Stadium kunne en stor del af de mere end 20.000 tilskuere ikke dy sig for at markere sig verbalt, da præmieceremonien skulle afvikles efter den mildest talt kontroversielle finale mellem japanske Naomi Osaka og amerikanske Serena Williams.

Sidstnævnte følte sig bortdømt af kampens dommer, der havde givet hende advarsler for coaching og for at smadre sin ketsjer, hvilket betød, at hun fik frataget et parti undervejs.

Tom Rinaldi, mangeårig sportsjournalist for både ESPN og ABC, skulle introducere finalisterne og forestå seancen, men han blev overdøvet af vrede amerikanske fans, så han kortvarigt måtte stoppe sin enetale.

Mens de syv øvrige tilstedeværende personer på podiet fastholdt et relativt stift smil, kunne Naomi Osaka ikke klare det. Hun trak sin solskygge, som hun havde haft på under hele finalen, ned over øjnene. Tydeligvis for at dække over de tårer, der nu strømmede ud.

Serena stod ved siden af, og selvom hun var pokkers skuffet og sandsynligvis stadig meget vred over de begivenheder, der havde fundet sted forinden i løbet af 2. sæt, viste hun sig fra sin gode side, trådte et skridt over mod sin overmand og lagde en arm om skulderen på hende.

Imens forsøgte Rinaldi at gennemføre sit projekt.

- Mine damer og herrer og fans. Hvis I vil...en hånd for de to konkurrenter, der spillede i aftenens finale, fik han sagt.

Og det var klogt. For straks omdannedes den negative stemning til en jubel. For de fleste tilskueres vedkommende sandsynligvis rettet direkte mod Serena. Imens tørrede Osaka øjnene, mens Serena hviskede et eller andet sjovt i ørerne på hende, så de begge smilede.

Ordet gik herefter til formanden for det amerikanske tennisforbund, Katrina Adams. Hun blev ligeledes mødt af buh-råb, men da hun kaldte Serena for Champion of Champions, eksploderede Arthur Ashe i et nyt jubel-brøl.

Imens tørrede Osaka lige øjnene en gang mere.

Da hun herefter af Adams blev kaldt fremtidens spiller, fremkaldte det ikke blot et smil fra den 20-årige japaner, men også et tiltrængt jubel-brøl mere fra tribunerne.

Imens sad alle tennis-eksperter, fans, kritikere, og hvem der nu ellers har aktier i den globale sport, og så til. Og billederne gjorde indtryk.

- Det der er tragisk, skrev Eric Engels fra canadiske Sportsnet og blev bakket op af SB Nations Whitney McIntosh:

- Jeg har aldrig set en sejrsceremoni, hvor et fyldt stadion buher, så det er da en ny oplevelse! Pinligt af fansene og igen, Osaka fortjener det ikke, skrev hun.

This is tragic. I've never seen anything quite like it. Osaka wins the first Grand Slam of her life and is apologizing for it. Serena is her hero. This is just crazy. — Eric Engels (@EricEngels) September 8, 2018

I’ve never seen a trophy presentation be booed by a stadium full of people so that’s a new experience! An embarrassment from the fans and, again, Osaka doesn’t deserve this. — Whitney McIntosh (@WhitneyM02) September 8, 2018

- Og man troede, at West Coast Eagles-fans kunne buhe...US Open-tilskuere buher af Osaka for at turde vinde kvindernes titel under kontroversielle omstændigheder over Williams. Skæmmer det største øjeblik i hendes unge liv. Tabere, skrev den australske sportsjournalist Richard Hinds fra pressepladserne med henvisning til tilskuerne.

And you thought West Coast Eagles fans could boo...US Open crowd booing Osaka for daring to win the women’s title in controversial circumstances over Williams. Marring the greatest moment of her young life. Total losers.#USOpen — Richard Hinds (@rdhinds) September 8, 2018

Og så var der dem, og dem var der mange af, der hyldede Serena.

Hun havde ikke alene tabt kampen 6-2, 6-4 i den finale, der ellers kunne have sikret hende Grand Slam-titel nummer 24 - og dermed en tangering af Margaret Courts rekord.

Hun havde tabt kampen under ekstremt kontroversielle omstændigheder, hvor hun først modtog en mundtlig advarsel for at have modtaget coaching fra sin træner på tribunen, hvilket den amerikanske stjerne blev stiktosset over og påbegyndte en heftig diskussion med kampens dommer.

Da hun i 2. sæt igen var frustreret - for nu at sige det mildt - knaldede hun ketsjeren i gulvet, så den måtte kapitulere. Det kostede en ny advarsel. Ifølge reglerne betyder to advarsler, at man taber et parti.

Så var fanden løs i laksegade igen. Serena lagde sig på ny ud med dommeren og forlangte, at han accepterede, at hun ikke havde modtaget coaching tidligere, men den mission var håbløs for Williams.

Hendes aktion på præmiepodiet efter kampen, hvor hun trøstede Osaka, viste dog overskud.

- Serena Williams = Klasse-aktion. Se hende trøste mesteren Naomi Osaka, der skulle have fejret sit store øjeblik, skriver CNN's journalist Pauline Chiou.

#Serena Williams = Class act. Watch her comfort champion #Naomi Osaka who should've been celebrating her shining moment. #USOpenFinal https://t.co/1PK51NYxGt — Pauline Chiou (@PaulineChiou) September 8, 2018

- Hvilken utrolig klasse og leder, Serena har vist sig at indeholde. Osakas sejr bør hædres, og Williams håndterede situationen som den største-af-alle, som hun er. Respekt til begge, skriver sportsjournalisten Sung Min Kim.

fortunately, for the moment being, what incredible class and leader Serena Williams she has shown to be. Osaka's win should be celebrated and Williams handled the situation like the greatest-of-all-time she is. Kudos to both. — Sung Min Kim (@sung_minkim) September 8, 2018

Hvilke konsekvenser Serena Williams protester og verbale overhalinger i løbet af finalen får for amerikaneren er endnu for tidligt at sige.

