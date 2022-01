Stilsikker Nadal fortsætter enlig rekordjagt i Australien

Ganske vist skulle Rafael Nadal bruge fem matchbolde for at nedlægge den tyske kvalifikationsspiller Yannick Hanfmann, men det ændrer ikke på, at det endte med endnu en overbevisende sejr til den spanske stjerne.

Ligesom i første runde var tre sæt nok til at afgørende kampen. Med cifrene 6-2, 6-3 og 6-4 er spanieren klar til tredje runde af årets første grand slam-turnering.

Dermed rykkede sjetteseedede Nadal et skridt tættere på titlen og den 21. grand slam-triumf, som både spanieren, Roger Federer og Novak Djokovic jagter.

Med Federer ude med en skade og Djokovic' annullerede visum i Australien er 35-årige Nadal den eneste fra trioen, som kan nå op på de 21 titler i denne omgang.

Hørehæmmede Yannick Hanfmann var ikke levnet mange chancer på forhånd onsdag morgen dansk tid. Han var da heller ikke i nærheden af sejren, men bed alligevel pænt fra sig.

- Hans spil i dag var til langt mere end hans ranglisteplacering, lød det fra Nadal i interviewet på banen efter kampen om verdens nummer 126.

- Jeg vidste godt, han er god. Jeg mødte ham for et par år siden i French Open. Han er en god spiller med en farlig serv.

I den varme eftermiddagssol afgav Nadal ikke et eneste serveparti på Rod Laver Arena og sendte 30 rene vinderslag afsted.

Ud af sine 20 grand slam-titler har Nadal kun hentet en enkelt på hardcourt-underlaget i Melbourne. Den kom tilbage i 2009. Siden har han tabt fire finaler i turneringen - senest i 2019 til Novak Djokovic.

I næste runde kan den spanske verdensfemmer meget vel møde russeren Karen Khachanov, der er seedet som nummer 28 i turneringen.

Nadal fører 7-0 i indbyrdes kampe, men af de seneste seks sæt, de to spillere har spillet, har de fem af dem måttet afgøres i tiebreak. Dog med Nadal som vinder af samtlige fem tiebreaks.