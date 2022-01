Stjerne bøjer sig for Clara

Den estiske tennisstjerne Anett Kontaveit tror godt, at Clara Tauson kan nå endnu længere ved Australian Open.

Det siger hun på et pressemøde torsdag efter at være blevet sendt ud af grand slam-turneringen af den danske teenager i anden runde.

- Det er selvfølgelig svært at forudsige, men alt er muligt. Niveauet mellem pigerne (i kvindernes singlerække, red.) er så tæt, at alle kan slå alle. Hendes spil er aggressivt, og nu bliver nøglen for hende at holde fast i niveauet, siger 26-årige Kontaveit.

Esteren ligger nummer syv på kvindernes verdensrangliste og var seedet som nummer seks til Australian Open.

'Rigtig mange ting lykkedes for hende'

Derfor blev hun også anset for at være favorit mod Clara Tauson, der er med ved grand slam-turneringen som seniorspiller for første gang.

Det var dog danskeren, der endte med at dominere kampen fra start til slut, og derfor var det også helt fortjent, at hun vandt, siger Anett Kontaveit.

- Hun spillede rigtig godt og aggressivt. Hun gik efter en masse bolde, og rigtig mange ting lykkedes for hende i dag.

- Jeg var forberedt på hende, og jeg forventede en hård kamp, fordi jeg ved, at hun er en god spiller. Jeg ville bare ønske, at jeg havde reageret bedre i løbet af kampen og spillet bedre, siger hun.

Sjetteseedede Anett Kontaveit fra Estland er færdig ved Australian Open efter at være blevet sendt ud i anden runde af Clara Tauson. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/Reuters

Har revanche til gode

Mens Kontaveit er færdig ved Australian Open, så kan Clara Tauson se frem til at skulle møde Danielle Collins i tredje runde af turneringen i Melbourne.

Amerikaneren er seedet som nummer 27 og besejrede i 2020 danskeren i anden runde af French Open i deres hidtil eneste møde.

Kampen spilles lørdag på et endnu uoplyst tidspunkt.

Skulle Tauson nå hele vejen til fjerde runde, så risikerer hun at løbe ind i 19.-seedede Elise Mertens fra Belgien eller 12.-seedede Elena Rybakina fra Kasakhstan.