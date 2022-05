Stjerne får bank i French Open-premiere

Dominic Thiem har kæmpet med sit tennisspil, siden han fik en slem håndledsskade i juni sidste år, og han er endnu langt fra tidligere tiders niveau.

Søndag fik østrigeren bank, da han mødte bolivianske Hugo Dellien i første runde af grand slam-turneringen French Open, hvor han tidligere har nået finalen to gange.

Dominic Thiem diskede op med 42 uprovokerede fejl og var ikke i nærheden af at kunne stille noget op mod Hugo Dellien, som dermed vandt 6-3, 6-2, 6-4.

Den 28-årige østriger har tidligere været helt oppe som nummer tre i verden, men er på grund af sin skade dumpet helt ned som nummer 194.

Han gjorde comeback efter sin håndledsskade i marts, men har endnu ikke formået at vinde en kamp.

I begyndelsen af maj tabte han til Andy Murray i ATP 1000-turneringen i Madrid. De to har det til fælles, at de i deres karrierer begge har måttet kæmpe hårdt for at gøre comeback efter slemme skader.

Efter opgøret tilkendegav Andy Murray over for Thiem, at det var godt at se østrigeren tilbage på banen.

- Jeg håber, du får det bedre. Det tager lang tid, men du skal nok komme dig, sagde Murray.

På den måde fremprovokerede han øjensynligt nogle følelser i Dominic Thiem.

- Det var rart, at han sagde de ord ved nettet, og det er endnu mere værd, når det kommer fra folk som ham, som har været igennem en svær skadesperiode.

- Han er en af de få, der ved, hvor hårdt det er at komme tilbage efter en stor skade. Selvfølgelig er han en rollemodel, efter den måde han kom tilbage på, sagde Thiem.

Andy Murray bøvlede i en lang periode med en slem hofteskade.

Hos kvinderne bød en af de tidlige kampe på førstedagen på en overraskelse. Sjetteseedede Ons Jabeur blev således slået ud af polske Magda Linette, som er nummer 56 i verden. Tunesiske Jabeur tabte 6-3, 6-7, 5-7.