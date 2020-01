Stjerne frygter røg fra naturbrande: - Vi må overveje det

Herrernes aktuelle nummer to i tennis, Novak Djokovic, er bekymret for røg fra naturbrande under Australian Open.

Det fortæller han ifølge nyhedsbureauet Reuters, omkring to uger før turneringen starter i storbyen Melbourne 20. januar.

Hundredvis af brande i delstaterne New South Wales og Victoria har kostet mindst 24 mennesker livet og brændt over fem millioner hektar land af i løbet af de sidste måneder.

Verdenstoeren er bekymret for, at luftkvaliteten, som flere gange har været meget dårlig i både Melbourne og Sydney, vil skabe problemer for spillerne.

For tiden deltager Djokovic i ATP Cuppen, en ny stor landsholdsturnering, som afvikles flere steder i Australien og afsluttes næste weekend i Sydney.

- Hvis det fortsætter på samme måde, og hvis luftkvaliteten er påvirket i Sydney eller Melbourne, må Tennis Australia (det australske tennisforbund, der afvikler blandt andet Australian Open, red.) lave en eller anden form for regler om det, siger han ifølge Reuters.

Djokovic holder fast i, at han håber, at problemerne snart "forsvinder", men at en handlingsplan kan blive nødvendig.

- Det er svært for dem, fordi der er mange forskellige hensyn at tage. Men bekymringerne for vores helbred gælder både for mig og for andre, siger han ifølge Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet AFP mener Djokovic endda, at det kan blive en mulighed at flytte starten på turneringen.

- Hvis det i sidste ende handler om, hvorvidt forholdene påvirker spillernes helbred, synes jeg helt klart, at vi skal overveje det, siger han ifølge AFP om en muligvis at udskyde starten.

Røgen har indtil videre haft størst indvirkning på sportskalenderen i hovedstaden Canberra, som de seneste dage har haft særligt dårlig luftkvalitet, og som 21. december måtte aflyse en cricketkamp.

Det skriver Reuters.

Derudover er en tennisturnering næste uge under det højeste niveau blevet flyttet fra Canberra til byen Bendigo, og byens rugbyhold ACT Brumbies har flyttet en træningslejr til Newcastle.

Australske sportsfolk, blandt andre tennisstjernerne Nick Kyrgios og Ashleigh Barty, har sammen med skuespillere, popstjerner og den britiske kongefamilie sat gang i forskellige indsamlinger til støtte for folk ramt af bushbrandene.

