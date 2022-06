Stjerne går amok på træner: Spæner ud af stadion

Russiske Daniil Medvedev blev udspillet i finalen af ATP 500-turneringen Halle Open søndag.

Og på et tidspunkt under kampen fik verdens nummer et nok af sin træner, Gilles Cervara.

Medvedev henvendte sig direkte til sin spillerboks og udråbte en masse ting. Lige efter forlod Cervara spillerboksen og stormede ud af stadion.

Det er dog uvist, hvad der blev råbt til den franske træner.

Den 26-årige russer formåede ikke at true sin modstander Hubert Hurkacz, og polakken bankede Medvedev 6-1,6-4.

Det er anden ATP-finale i træk, at Medvedev taber stort. I ATP 250-turneringen 's-Hertogenbosch tabte han 4-6, 1-6 til verdensranglistens nummer 205, Tim van Rijthoven.

Daniil Medvedev undskyldte til publikum efter nederlaget til Hurkacz for ikke at gøre kampen længere og mere interessant.

'Forlad'

Det er ikke første gang, vi har set spillere råbe af sin spillerboks.

I kvartfinalen af French Open råbte Holger Rune også op til sin lejr på lægterne, da det ikke gik danskerens vej.

- Forlad, forlad, forlad, udråbte han til sin spillerboks under en pause i kampen. Kort tid efter forlod Runes mor, Aneke, stadion.

Holger Rune var dog efterfølgende ude og sige, at han ikke bad sin mor om at forlade stadion, men at det var til en anden person, uden at fortælle hvem.

Holger Rune skal i aktion igen tirsdag i ATP 250-turneringen Rothesay International i Eastbourne. Her møder han i første runde britiske Ryan Peniston, der er rangeret som nummer 147 i verden.

Kamptidspunktet er i skrivende stund ikke fastsat, men du kan følge kampen live på ekstrabladet.dk.

