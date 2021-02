Stjerne grassat: Så skred træneren

Temperamentet kogte, mens sejren lige så stille så ud til at glide Daniil Medvedev af hænde i tredje runde ved Australian Open.

Her havde verdens nummer fire sikkert taget de to første sæt mod serbiske Filip Krajinovic, men så begyndte det at gå galt.

Han kommunikerede mere og mere hidsigt med sin træner Gilles Cervara oppe på tilskuerpladserne og bandede på både fransk, russisk og engelsk, mens han tabte tredje sæt og kom bagud i det fjerde, og ved stillingen 1-4 samlede Gilles Cervara sine ting og forlod stadion.

Medvedev server sig mod sejren i fem sæt. Det gik ikke stille af. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

Han vendte ikke tilbage og var dermed ikke førstehåndsvidne til, at 2019-finalisten fra US Open tog femte sæt med et æg til slutresultatet, 6-3 6-3 4-6 3-6 6-0.

Daniil Medvedev i færd med at overfuse sin træner. Da han gik, gik det bedre. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

- Før han smuttede, sagde han, at han følte sig sikker på, at jeg ville vinde kampen, men at han ville forlade mig, så jeg kunne finde noget mere ro, forklarede Medvedev efter kampen.

- Andre gange ville jeg måske være uenig i den disposition, men denne gang var det den rigtige ting at gøre. I dag hjalp det mig, og vi skal da helt sikkert have talt lidt om det. Men det er ikke nogen ’big deal’.

Russeren fik bandet på tre forskellige sprog, før hans træner havde fået nok. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Hvad den franske træner, der har været hos Medvedev siden 2017, mener om den sag, fremgår endnu ikke.

Russeren, der er i det absolutte favoritfelt ved årets første grand slam, var også utilfreds med det såkaldte spider-camera, der kører hen over banen. Han mente, at det kom i vejen for hans serve-bevægelse og råbte: ’This Australian Open sucks’.

Han modtog også behandling undervejs i kampen. Fysisk, ikke mental.

- Nogle gange er jeg en meget temperamentsfuld person på banen, så der kan ryge noget ud, og det plejer ikke at hjælpe mig, forklarede han pressen. Men jeg synes nu, at jeg har taget store skridt, hvad det mentale angår.

Han møder amerikaneren Mackenzie McDonald i fjerde runde.

Skadet Djokovic slider sig i fjerde runde i Melbourne

Kyrgios taber vild tilskuerafsked i Australien til Thiem

Stort skænderi efter kampen