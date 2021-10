Stjerne i nøgendrama: Politiet kaldt ud

Nick Kyrgios er igen havnet i mediernes kulørte søgelys.

Den kontroversielle tennisstjerne fik tidligere på ugen besøg af australsk politi på sit hotelværelse, efter et voldsomt, verbalt skænderi var blevet anmeldt til ordensmagten.

Det skriver flere internationale medier. Bl.a. Daily Mail og news.com.au.

Det var Kyrgios og dennes kæreste Chiara Passari, der var røget i totterne på hinanden, fordi Passari på de sociale medier anklagede tennisstjernen for at være hende utro.

Passari deltog i en Q and A på Instagram, hvor en nysgerrig fan spurgte ind til, hvad der var sket på natklubben 'OneSixOne' tilbage i februar, hvor Kyrgios festede alene til den lyse morgen.

Det fik Passari til at svare med et billede af en sovende Kyrgios uden t-shirt. Til billedet skrev Passari.

- Den nøgne pige i sengen med ham er forresten ikke mig. Håber det er svar nok...

Nick Kyrgios har nok at tænke over. Foto: Nick Wass/Ritzau Scanpix

Passaris reaktion fik Kyrgios op i det røde felt, og herefter blev politiet tilkaldt for at få dæmpet gemytterne.

De to blev skilt ad, og må nu tilbringe resten af deres corona-isolation på hotellet hver for sig.

Parret fortsatte dog skænderiet over telefonen, hvor Kyrgios fastholdt, at han var uskyldig. Den korrespondance kan du læse her.

Politiet oplyser, at der ikke blev foretaget nogen anmeldelser, men at man stadig valgte at skille parret ad.

Tæt på megatalentet Clara Tauson (+)