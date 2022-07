Stjerne om kollega: - Han mobber sine modstandere

Der blev for alvor skudt med skarpt til pressemødet efter opgøret mellem de to tennisstjerner Nick Kyrgios og Stefanos Tsitsipas ved Wimbledon lørdag aften

Lørdag aften mødtes australske Nick Kyrgios og græske Stefanos Tsitsipas i tredje runde ved Wimbledon, og det blev en yderst ophedet affære.

Normalt er det Kyrgios, der trækker negative overskrifter på grund af sin opførsel, men denne gang var det græske Tsitsipas, der flere gange balancerede på kanten til en diskvalificering.

To gange hamrende han bolde ud mod publikum i frustration, og i flere tilfælde slog han hårde slag direkte mod sin modstander. Én gang ramte han Kyrgios, der dog blokerede slaget med sin ketcher.

Kyrgios brokkede sig til dommeren, mens Tsitsipas mente, at det var australieren, der ødelagde kampen ved ikke at ønske at spille tennis.

Grækeren blev straffet i overensstemmelse med reglerne undervejs og fik blandt andet en pointstraf.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nick Kyrgios var ikke begejstret over sin modstanders opførsel på banen, og flere gange appellerede han til dommeren undervejs i kampen. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

- Han mobbede i skolen

Nick Kyrgios vandt i fire sæt, men den hadske stemning fortsætte til pressemødet efter kampen.

Her skulle Tsitsipas' møde pressen først, og han tøvede ikke med at skyde med skarpt efter sin modstander.

- Det, han gør, er konstant mobning. Han mobber sine modstandere. Han mobbede sikkert også i skolen. Jeg bryder mig ikke om folk, der mobber og trækker andre folk ned, sagde Tsitsipas.

Journalisterne ville dernæst vide, hvorfor grækeren gentagne gange sigtede direkte mod Kyrgios på sine slag.

- Bare for at stoppe ham. Det her skal stoppe. Det er ikke okay. Der er nogen, der bliver nødt til at sætte sig ned sammen med ham og snakke. Der må være nogle frustrationer inde bagved.

Artiklen fortsætter under billedet...

Stefanos Tsitsipas her i samtale med dommeren efter et af sine udbrud. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Efterfølgende udviste Tsitsipas dog også en smule selvindsigt og undskyldte for sine handlinger på banen.

- Det var virkelig dårlig stil af mig. Jeg har aldrig skudt bolden ud af banen før på den måde. Det sker helt sikkert aldrig igen.

- Han har seriøse problemer

På pressemødet forholdt sejrherren Nick Kyrgios sig efterfølgende til Tsitsipas hårde ord, men tog det hele med ophøjet ro.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg mobbede ham. Det var ham, der skød bolde efter mig, forklarede Kyrgios.

- Jeg tror bare, at han får den her kamp til at handle om mig, fordi han har nogle seriøse problemer.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det var helt sikkert ikke et varmt håndtryk, de to spillere delte ved nettet efter Kyrgios sejr. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

De to iltre tennisspillere mødtes også for bare lidt over to uger siden ved Halle Open, og her trak Tsitsipas også det korteste strå. Og det var Kyrgios heller ikke sen til at påpege.

- Jeg ville også være rimelig sur, hvis jeg tabte til den samme mand to uger i streg. Måske skulle han starte med at finde ud af, hvordan han vinder over mig.

I fjerde runde møder Nick Kyrgios nummer 56 i verden, den 20-årige amerikaner Brandon Nakashima.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Dansker i Tour-kaos: Må køre hver etape som et endagsløb

Kontroversielle ejere på Superliga-rundtur

Stjerne indlagt til observation efter ulykke

--------- SPLIT ELEMENT ---------