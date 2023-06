Stjerne overrasker: - Jeg var utrolig naiv

Emma Raducanu ville nogle gange ønske, at hun ikke vandt US Open tilbage i 2021, da triumfen har gjort livet svært for den 20-årige brite

Hun bragede ind på tennisscenen, da hun i 2021 vandt US Open som blot 18-årig.

Men på trods af den vilde start på karrieren ønsker britiske Emma Raducanu i ny og næ, at hun aldrig havde vundet Grand Slam-titlen så tidligt i karrieren.

Det fortæller hun i et interview med The Times.

- Da jeg vandt, var jeg utrolig naiv.

- Jeg har indset over de seneste to år, at Touren (ATP-touren red.) ikke er særlig fed eller sikker for unge spillere.

- Du bliver nødt til at være på vagt, fordi der er en masse hajer. Jeg føler, at folk i branchen - specielt med mig fordi jeg var 19-20 år - ser mig som en sparegris, siger den nu 20-årige Emma Raducanu.

Foto: Angelika Warmuth/Ritzau Scanpix

Briten, der i 2021 slog Leylah Fernandez i finalen ved US Open, har efter triumfen mødt stor modgang, hvor skader har sat en kæp i hjulet hos den talentfulde tennisspiller.

- Siden jeg vandt er jeg blevet sat tilbage den ene gang efter den anden. Jeg er stædig, har en høj tolerance, men det er svært til tider. Nogle gange ønsker jeg, at jeg aldrig havde vundet US Open, siger briten.

Raducanu kommer ikke til at vinde US Open i år, da hun vil misse de to kommende Grand Slam-turneringer som følge af to operationer i henholdsvis håndleddet og anklen.